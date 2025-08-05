Уиткофф везет в Россию бесполезный ультиматум. Его не примут – экспертный прогноз
Запланированный на ближайшие дни визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию не принесет результата, потому что РФ не примет никаких американских ультиматумов.
Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что он [Дональд Трамп] отправил Уиткоффа, чтобы тот попытался уговорить русских. Они не изменят свою позицию. Я думаю, что Путин ясно дал это понять в комментариях, которые он дал СМИ два дня назад, когда Лукашенко приезжал в Россию, и я подозреваю, что русских не очень интересует, что привез Уиткофф, потому что вряд ли он привезет что-то новое.
Интересно, не колеблется ли сам Трамп в этом вопросе и не был ли он нерешителен, и не отправляет ли он Уиткоффа в Россию в последней попытке встретиться с Путиным. И Уиткофф, по сути, попытается предложить Путину что-то вроде ультиматума. Это единственное, что приходит мне в голову. Ультиматум, который различные страны, не только Россия, отвергают.
Индия ясно дает понять, что продолжит покупать российскую нефть, Китай тоже ясно дал понять, что продолжит покупать российскую нефть, Бразилия уже настроена враждебно, они очевидно торгуют нефтью с Россией, что меня удивляет, потому что они сами являются производителями нефти, но в любом случае они будут солидарны с Россией. Так что во всем этом нет особого смысла», – заявил Меркурис.
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