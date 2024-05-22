Уйдет Зеленский или нет, но Африке в центре Европы – быть

Роман Рейнекин.  
22.05.2024 20:56
  (Мск) , Москва
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Протесты, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


На Украине продолжают расходиться публицистические круги по воде, вызванные полярными оценками политэкспертов перспектив Владимира Зеленского удержаться в президентском кресле после формального истечения срока его конституционных полномочий 20 мая этого года.

Так, перебравшийся с началом СВО в Вену украинский политолог Константин Бондаренко считает, что вопрос ухода президента Зеленского – это вопрос очень недалекого времени.

На Украине продолжают расходиться публицистические круги по воде, вызванные полярными оценками политэкспертов перспектив Владимира...

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«Боюсь ошибиться, но это вопрос нескольких месяцев, даже не года», – пророчет он.

По мнению политолога, Зе «мог уйти героем – и ему простили бы все ошибки». Бондаренко утверждает, что сейчас «в тайной оппозиции к Зеленскому – практически весь бизнес», а также «сотни тысяч, миллионы тех, кто боятся стука в дверь, ожидая повестку или похоронку. И семьи насильно мобилизованных. А еще – бóльшая часть представителей местного самоуправления, с которым так активно борется Офис президента. И сторонники разного рода политических партий, которые недовольны отсутствием политической конкуренции».

Зеленский, по словам Бондаренко «стал безразличен большинству тех, кто в 2019 году за него голосовали. Его обманывают, что его рейтинги до сих пор высоки. Его обманывают, что он мегапопулярен. Его обманывают, что его ежедневные выступления народ слушает с жадностью. И его это устраивает».

Но, несмотря на это:

«Поскольку мы живем в стране безмолвствующего большинства, он не услышит осуждения», – резюмирует Бондаренко.

Диаметрально противоположной точки зрения придерживается перебравшийся в Москву киевский политолог и автор портала «Украина ру» Василий Стоякин:

«О юридической составляющей завершения полномочий Зеленского. В 2004 году Верховный Суд принял неправовое решение о проведении т.н. “третьего тура” президентских выборов. В 2010 году Конституционный Суд отменил Конституцию Украины на основании ее несоответствия Конституции Украины. В 2014 году Петр Порошенко был избран президентом Украины при наличии живого и легитимного президента Виктора Януковича. Все это никаких юридических последствий не возымело. С какого перепугу нынешняя ситуация будет такие последствия иметь?», – указывает он.

Схожего мнения придерживаются и авторы анонимного украинского тг-канала «Дежурный»:

«Люди, предсказывающие скорые внутриполитические проблемы Зеленскому из-за мобилизации, затягивания войны, истечения срока полномочий или еще чего-то, просто выдают желаемое за действительное. Легитимность Зеленского сейчас держится не столько на результатах выборов 2019 года или его позиции президента воюющей страны, сколько на его незаменимости для западных союзников», – считают они.

«Рейтинг Зеленского в США выше рейтинга Байдена – самоубийством для американской администрации в преддверии выборов были бы попытки поменять власть в Киеве по любой причине. А без одобрения США никакая смена власти в Киеве сейчас, очевидно, невозможна. Даже если бы было на кого менять», – указывает тг-канал.

Но проблема Украины в том, что даже если предположить правоту оптимистов, вангующих скорое падение Зе с трона, на его место придут люди и силы ничуть не лучше него. И даже если в силу каки-то обстоятельств они будут более договороспособны вовне, это не значит, что внутри страны украинцев ждут какие-то перемены к лучшему.

Напротив, пришедший к власти после Зе ситуцативный союз спецслужбистов, грантоедов и популярных генералов ВСУ «будет еще более циничным и принесет с собою еще более жесткую диктатуру» – тут с тем же Бондаренко можно согласиться. Курс на закручивание гаек останется прежним, как и не стоит ожидать каких-то послаблений в виде отмены ограничений военного времени.

Да и к Европе Украина ближе не станет – не по букве, естественно, а по духу – тем самым «принципам и ценностям», в верности которым ритуально клянутся киевские рулевые. Вряд ли вангуемое остряками появление первого в Европе африканского государства – это именно то, чего ожидало пассивное украинское большинство, поддерживая активно скакавшее на майдане меньшинство. Но вышло, как вышло.

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