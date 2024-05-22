Уйдет Зеленский или нет, но Африке в центре Европы – быть

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На Украине продолжают расходиться публицистические круги по воде, вызванные полярными оценками политэкспертов перспектив Владимира Зеленского удержаться в президентском кресле после формального истечения срока его конституционных полномочий 20 мая этого года.

Так, перебравшийся с началом СВО в Вену украинский политолог Константин Бондаренко считает, что вопрос ухода президента Зеленского – это вопрос очень недалекого времени.

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«Боюсь ошибиться, но это вопрос нескольких месяцев, даже не года», – пророчет он.

По мнению политолога, Зе «мог уйти героем – и ему простили бы все ошибки». Бондаренко утверждает, что сейчас «в тайной оппозиции к Зеленскому – практически весь бизнес», а также «сотни тысяч, миллионы тех, кто боятся стука в дверь, ожидая повестку или похоронку. И семьи насильно мобилизованных. А еще – бóльшая часть представителей местного самоуправления, с которым так активно борется Офис президента. И сторонники разного рода политических партий, которые недовольны отсутствием политической конкуренции».

Зеленский, по словам Бондаренко «стал безразличен большинству тех, кто в 2019 году за него голосовали. Его обманывают, что его рейтинги до сих пор высоки. Его обманывают, что он мегапопулярен. Его обманывают, что его ежедневные выступления народ слушает с жадностью. И его это устраивает».

Но, несмотря на это:

«Поскольку мы живем в стране безмолвствующего большинства, он не услышит осуждения», – резюмирует Бондаренко.

Диаметрально противоположной точки зрения придерживается перебравшийся в Москву киевский политолог и автор портала «Украина ру» Василий Стоякин:

«О юридической составляющей завершения полномочий Зеленского. В 2004 году Верховный Суд принял неправовое решение о проведении т.н. “третьего тура” президентских выборов. В 2010 году Конституционный Суд отменил Конституцию Украины на основании ее несоответствия Конституции Украины. В 2014 году Петр Порошенко был избран президентом Украины при наличии живого и легитимного президента Виктора Януковича. Все это никаких юридических последствий не возымело. С какого перепугу нынешняя ситуация будет такие последствия иметь?», – указывает он.

Схожего мнения придерживаются и авторы анонимного украинского тг-канала «Дежурный»:

«Люди, предсказывающие скорые внутриполитические проблемы Зеленскому из-за мобилизации, затягивания войны, истечения срока полномочий или еще чего-то, просто выдают желаемое за действительное. Легитимность Зеленского сейчас держится не столько на результатах выборов 2019 года или его позиции президента воюющей страны, сколько на его незаменимости для западных союзников», – считают они.

«Рейтинг Зеленского в США выше рейтинга Байдена – самоубийством для американской администрации в преддверии выборов были бы попытки поменять власть в Киеве по любой причине. А без одобрения США никакая смена власти в Киеве сейчас, очевидно, невозможна. Даже если бы было на кого менять», – указывает тг-канал.

Но проблема Украины в том, что даже если предположить правоту оптимистов, вангующих скорое падение Зе с трона, на его место придут люди и силы ничуть не лучше него. И даже если в силу каки-то обстоятельств они будут более договороспособны вовне, это не значит, что внутри страны украинцев ждут какие-то перемены к лучшему.

Напротив, пришедший к власти после Зе ситуцативный союз спецслужбистов, грантоедов и популярных генералов ВСУ «будет еще более циничным и принесет с собою еще более жесткую диктатуру» – тут с тем же Бондаренко можно согласиться. Курс на закручивание гаек останется прежним, как и не стоит ожидать каких-то послаблений в виде отмены ограничений военного времени.

Да и к Европе Украина ближе не станет – не по букве, естественно, а по духу – тем самым «принципам и ценностям», в верности которым ритуально клянутся киевские рулевые. Вряд ли вангуемое остряками появление первого в Европе африканского государства – это именно то, чего ожидало пассивное украинское большинство, поддерживая активно скакавшее на майдане меньшинство. Но вышло, как вышло.