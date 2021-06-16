«Уйдите вон!» – американцы устроили драку на встрече Путина-Байдена

16.06.2021, Москва, Максим Карпенко

На встрече президентов США и России произошла давка и стычка после того, как группа американских журналистов нарушила сценарий и ринулась снимать начало переговоров Джо Байдена и Владимира Путина через дверь, отведенную для российской прессы.

Об этом в своем блоге сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он также отметил, что встреча с самого начала началась с конфуза – прибывший на нее президент США Джо Байден несколько минут просидел в лимузине, и снаружи его ждал хозяин – президент Швейцарии Ги Пармелен.

«Давка, неразбериха и даже немного драка: Американцы устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы. В общем пресса на протокольную часть встречи Путина и Байдена не попала: Американцы пошли не через свою дверь, устроили давку, президентам надоело слушать крики на пороге и они ушли в другой зал», – написал Смирнов.

Чуть позже в эфире канала Соловьев Live он рассказал подробности:

«Произошла ситуация довольно неожиданная для встречи на высшем уровне, а с другой стороны для переговоров с американцами типичная – тут две двери: одна слева, другая, прямо, куда заходили лидеры. Российские журналисты должны были зайти через первую, а американские через вторую. Но они, зачем-то пошли через нашу. Возникла давка, свалка, американская служба безопасности решила, что будет долго выяснять, кого пускать, кого не пускать, минут 20 длилась такая полу-драка. Самое смешное, что прямо за дверью – обычно есть какой-то предбанник или комнаты, но прямо за дверью сидели Путин и Байден. И все эти крики, вопли и драка, происходили прямо непосредственно за спиной Путина и Байдена», – пояснил Смирнов.

Интересно, что журналисты не смогли толком снять и протокольную часть встречи – вскоре к ним подошли представители американской охраны и потребовали покинуть зал.

«Уйдите вон! Уйдите вон, я вам говорю». С такими словами охрана без церемонии выпихивала прессу из зала встречи президентов. Важность событий для Америки очень часто можно оценить по степени истерии её прессы. Сегодня все датчики зашкаливают. Такого я давно не видел», – поделился в своем блоге впечатлениями журналист Мурад Газдиев.

Немецкий политолог Александр Сосновский в эфире того же канала поделился своим опытом.

«Американские журналисты, их хамство общеизвестно. Я аккредитован и часто достаточно бываю на различных форумах НАТО, их саммитах, приезжаю туда и вижу, как там все это происходит. Но я-то аккредитуюсь как немецкий журналист, поэтому меня стараются особо не толкать, но в принципе, это абсолютная наглость и действительно пренебрежение ко всем остальным. У них всегда лучшие места, они всегда проходят первыми. Смирнов там говорил, я хотел бы задать вопрос – а почему американские секьюрити это регулируют? Они какое к этому имеют отношение? Это должны делать швейцарцы или как-то совместно. С чего это вдруг американские секьюрити решают вопрос, каких журналистов впускать, каких не впускать. Вот это мелочи, но на этих мелочах потом строится общее впечатление от встречи. И точно также это общее впечатление будет ретранслироваться через различные СМИ. Американские журналисты чувствуют себя особой кастой, в Европе они себя так и ведут, у них такое ощущение, что все должны им уступать места и должны эти места резервировать, и не дай Бог, если ты сядешь на это место, не дай Бог, если ты попытаешься прорваться мимо. Я видел, как на саммите НАТО два или три года назад в Брюсселе российских журналистов ставили в самый конец очереди. Они уже имели аккредитацию, надо было бейджики получить. Но отталкивали, потому что шла толпа американцев».