«Уйдя» Авакова, Зеленский прикрывает свой хвост

17.07.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Крысы бегут с тонущего корабля – именно так можно описать текущую ситуацию в украинском МВД и отставку главного националиста Авакова. С заменой Авакова на «слугу» Дениса Монастырского украинцам всё же не стоит ожидать торжества правосудия или правопорядка на «незалежных» улицах. Ведь аваковские цепные псы – радикалы-майдановцы, ставшие участниками добровольческих батальонов милиции и Нацгвардии, которые убивают жителей Донбасса, организовывают беспорядки на Украине, – продолжат кошмарить украинцев. А новый глава МВД только лишь привнесёт свою «изюминку» в МВДшную радикальную среду.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Монастырский – ставленник Зеленского, и это вполне объяснимо. Зе-президенту позарез нужен человек в силовых структурах, который будет прикрывать его разбазаривание страны. Зелёному «гаранту» архинужна линия абсолютной концентрации власти на фоне распродажи земли и большой приватизации.

Кроме того, ввиду низкого рейтинга Зеленского и открытого неуважения «слуги» как народом, так и элитами, Зе-комику нужен глава МВД, который не будет так открыто насмехаться над ним, как это делал Аваков. А также будет держать в «зелёных рукавицах» всех, кто попытается сделать малейший выпад негатива в сторону шестого украинского президента. Достаточно вспомнить мартовский погром Офиса президента, когда аваковское ведомство не приложило даже минимум усилий, чтобы остановить радикалов, констатирующих на фасаде президентской резиденции, что Зеленский – лох.

Зе-президенту нужна фигура, возглавляющая МВД, которая будет беспрекословно ему подчиняться. Можно сказать, что де-факто министром МВД Украины стал Владимир Зеленский, а значит тем, кто в «незалежной» занимается бизнесом, нужно подготовиться к опальным Зе-проверкам. О том, что на Украине грядёт «Зе-грязная игра», свидетельствуют слова Монастырского о том, что он осознаёт, на какие жертвы идёт.

Как показало время, причастность к Зе-команде, – это клише на всю жизнь, грязь, от которой не отмыться. На фоне грядущего передела мира и неизбежности присоединения Украины к Большой России, многие чиновники, имеющие ранее дело с Зеленским, пытаются от него откреститься и уйти в тень. А те, кто ещё недостаточно набил свои карманы, включаются в активную фазу грязной Зе-игры.

Но главной жертвой всех Зе-перестановок и междусобойчиков опять станет украинский народ, которому уже безразлично, кто руководит МВД. Ведь такие понятия, как закон и правопорядок стали для Украины чем-то диким и неизвестным.