Уйти, чтобы остаться. Что задумал Лукашенко?

22.10.2021 17:25 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Если бы не обещания, данные российскому руководству, то президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался бы от идеи изменения Конституции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил симпатизирующий майданщикам минский политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Процесс идет, и я думаю, что запланированный референдум в феврале состоится и в Белоруссии будет новая Конституция», – сказал Карбалевич «Независимой газете».

По его мнению, процесс разработки проекта Основного закона затормозился из-за того, что Александр Лукашенко сам еще не определился с тем, какая роль в новой конфигурации власти будет отведена ему.

«С одной стороны, как бы есть некие обязательства, наверное перед Россией, о том, что транзит необходим. С другой стороны, уходить он не хочет. Отсюда эти бесконечные колебания. С одной стороны, хочется оставить сильную президентскую власть, а с другой стороны – ограничить ее Всебелорусским народным собранием. Как совместить эти две дилеммы и не разбалансировать действительно органы руководства государством, он никак не может решить», – говорит эксперт

Он также выдвинул свою версию, зачем в стране создается Всебелорусское народное собрание.

«Дело в том, что в классической схеме разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную нет места Лукашенко, вот поэтому он придумал еще один институт, который бы был влиятельным и контролировал президента», – считает Карбалевич