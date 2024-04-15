Указ Аксёнова выметет мигрантов из крымского ЖКХ и целого ряда других сфер

В Крыму ввели запрет на привлечение трудовых мигрантов в отдельные отрасли. В перечне 35 пунктов, среди которых общепит, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых.

Запрет на гастарбайтеров своим указом ввел глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом – недопустимо. На сегодняшний день в Крыму правоохранителями выявлено более 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. Из них порядка ста – незаконно работали. Совместно с МВД по Республике Крым договорились о принятии ряда мер, которые позволят упорядочить ситуацию», – прокомментировал он необходимость регулирования пребывания мигрантов.

До 1 мая Крым выступит с законодательной инициативой об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы. Среди нарушителей будут те, кто принимает на работу мигрантов в растениеводстве, животноводстве, рыболовстве, добыче полезных ископаемых, производстве пищевых продуктов и напитков, обработке древесины и изделий из дерева, производстве резиновых пластмассовых изделий, минеральной продукции, готовых металлических изделий, обеспечении электроэнергией, очистке и распределении воды, обработке вторсырья и утилизации отходов, торговле, транспорте, складском хозяйстве, издательской деятельности, производстве кинофильмов, телевизионных программ, телерадиовещании и в сфере телекоммуникации, разработке программного обеспечения и информационных технологиях, операциях с недвижимостью, в области архитектуры, подбору персонала, обслуживанию зданий и территорий, административно-хозяйственной деятельности организаций, услугах для бизнеса, в образовании, библиотечном деле, работе музеев, в области спорта развлечений.

На замену работников отведено полгода. И хотя в указе нет уточнений, о каких трудовых мигрантах идет речь, априори подразумеваются выходцы из Центральной Азии. Что касается граждан Украины, которые по разным причинам не оформили российское гражданство, но работают по трудовому патенту, официальных разъяснений нет.

«Грубо говоря, здесь необходимо различать трудовых мигрантов и беженцев. И понятно, что в самом указе такие вещи могут быть опущены. В силу того, что указ вводит определенную норму, но он ее не расписывает подробно. А вот различного рода подробности применения должны быть уже готовы, как инструкции во всех структурах, которые будут это исполнять. Надеюсь, что это так и происходит», – отметил в комментарии «ПолитНавигатору» крымский политолог Андрей Никифоров.

Накануне полиция Севастополя совместно с теруправлением ФСБ задержала 46-летнего жителя Центральной Азии, который купил миграционную карту в Москве, чтобы встать на учет по месту пребывания в Севастополе и в дальнейшем организовать канал незаконной миграции своих соотечественников. По решению суда, иностранцу выписали штраф с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.