Указ Пушилина: В ДНР Шахтерск получил статус Города воинской славы

19.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин присвоил городу Шахтерску почётное звание Города воинской славы.

Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте руководителя республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города Шахтерска в борьбе за свободу и независимость Донецкой Народной Республики, присвоить городу Шахтерску почётное звание Донецкой Народной Республики «Город воинской славы», – говорится в указе.

Указ вступил в силу со дня его публикации, то есть уже сегодня.

Напомним, оборона Шахтерска проходила с июля по август 2014 года. Украинские боевики хотели взять город в кольцо, чтобы перекрыть каналы сообщения с Донецком и подавить сопротивление ополченцев. Однако в течение двух недель в ходе тяжелых, кровопролитных боёв защитники Донбасса отбили все атаки ВСУ и отстояли город.