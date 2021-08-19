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19.08.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Дзен, Донбасс, Политика
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Указ Пушилина: В ДНР Шахтерск получил статус Города воинской славы


Глава ДНР Денис Пушилин присвоил городу Шахтерску почётное звание Города воинской славы.

Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте руководителя республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города Шахтерска в борьбе за свободу и независимость Донецкой Народной Республики, присвоить городу Шахтерску почётное звание Донецкой Народной Республики «Город воинской славы», – говорится в указе.

Указ вступил в силу со дня его публикации, то есть уже сегодня.

Напомним, оборона Шахтерска проходила с июля по август 2014 года. Украинские боевики хотели взять город в кольцо, чтобы перекрыть каналы сообщения с Донецком и подавить сопротивление ополченцев. Однако в течение двух недель в ходе тяжелых, кровопролитных боёв защитники Донбасса отбили все атаки ВСУ и отстояли город.



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