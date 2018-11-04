Указ Путина: Дальневосточные гектары начнут раздавать на берегу Байкала

04.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. Соответствующий указ обнародовал сегодня президент Владимир Путин.

В конце октября врио губернатора Забайкалья Александр Осипов на встрече с Путиным просил распространить на край дальневосточные льготы.

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Депутат Госдумы Юрий Волков поясняет, что теперь Бурятия и Забайкалье получат больше экономических преференций.

«С 2008 года наш регион был включён в федеральную программу по развитию Дальнего Востока, но из-за того, что фактически не входил в состав Дальневосточного федерального округа, никаких реальных плюсов от этой программы мы так и не увидели.

Сейчас ситуация поменялась. Что это означает? Это значит, что для Забайкальского края будут доступны налоговые льготы, федеральные инвестиции в развитие экономики и социальной сферы, меры по регулированию тарифов на электроэнергию. Кроме этого, программа предоставления дальневосточного гектара и субсидирование (наконец-то!) авиабилетов», – рассуждает Волков в своем блоге.

«Дальневосточные гектары теперь доступны и на берегу Байкала», – комментирует обозреватель PimaMedia Ольга Кишаковская.