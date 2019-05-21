Указ за указом: Зеленский формирует свою администрацию

21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука советником президента Украины – представителем президента Украины в Верховной Раде Украины, передает корреспондент ПолитНавмгатора.

Об этом говорится в указе №312/2019.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича Советником Президента Украины – Представителем президента Украины в Верховной Раде Украины”, – говорится в тексте документа.

Ранее Зеленский представлял Стефаничука в качестве идеолога своей предвыборной кампании.

Занимавшаяся вопросами участия Украины в международных судах и возглавлявшая украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге замминистра иностранных дел Елена Зеркаль отныне стала заместителем главы администрации президента Зеленского.

“Назначить Зеркаль Елену Владимировну Заместителем Главы Администрации Президента Украины”, – говорится в Указе № 309/2019.

Бывший бизнес-партнер Зеленского по Студии Квартал-95 Сергей Шефир стал первым помощником Зеленского-президента.

“Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником Президента Украины”, – говорится в указе №305 / 2019.

В должности заместителя главы внешнеполитического ведомства Зеркаль в основном занималась

Ранее Зеленский назначил главой администрации Президента Украины Андрея Богдана – люстрированного во времена после Майдана чиновника правительства Николая Азарова, впоследствии адвоката, связанного с Игорем Коломойским.

Также Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.