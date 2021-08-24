Указом Зеленского Украина объявлена наследницей Руси

24.08.2021 10:43 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина официально объявила себя наследницей Древней Руси и считает свою государственность с 28 июля 988 года.

Соответствующий указ сегодня подписал президент Украины Владимир Зеленский прямо на Майдане во время официальных мероприятий по случаю празднования 30-летия независимости страны.

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Принимающий парад президент обратился к участникам с лозунга украинских националистов, которое стало официальным воинским приветствием, «Слава Украине!», на что в ответ услышал «Героям слава», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интересно, что официальная часть парада началась с гимна, которому предшествовал пушечный залп.

«Отмечаем 30-ю годовщину провозглашения независимости Украины, 30-ю годовщину ее обретения. А справедливее, по моему мнению, говорить 30-ю годовщину восстановления независимости Украины. Потому что 24 августа 91-го года Украина восстановила свою государственность. А 24 августа 2021 года Украина, наконец, осознает это, говорит об этом, гордится этим. Ведь наша история и наше государство – уникальны. Нашей Конституции 25 лет, но нашей конституции 311 лет. Написана Филиппом Орликом, она наконец дома, и каждый может увидеть ее в Софийском соборе, построенном более тысячи лет назад», – сказал Зеленский.

«Нашей гривне четверть столетия, на ней изображен в частности князь Владимир, но нашей гривне больше тысячелетия – она существовала при князе Владимире. Наш трезубец был утвержден в Конституции Украины 25 лет назад. И наш трезубец был на кирпичах Десятинной церкви 1025 лет назад. В этом году ВСУ отмечали 30-ю годовщину своего создания. Но в 1616 году вооруженные силы Украины отмечали взятие крепости Кафа. Все это говорит об одном – мы молодая страна с тысячелетней историей, мы строим свой дом на земле, где жили и строили наши предки», – подчеркнул президент.

«Мы не в гостях, мы молодая страна из славной династии Киевской Руси – Украины, из рода основателей, рода крестителей, из храброго рода, мудрого, казацкого рода… Мы наследники государственности, которая существовала тысячу лет назад. И мы начинаем отмечать день украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева – столицы Киевской Руси-Украины… Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси – Украины. И об этом я подписываю сегодня соответствующий указ», – заявил Зеленский.