Указы президента о воспитании молодежи не выполняются – Шукшина

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Несмотря на указы о развитии духовно-нравственных ценностей у молодёжи, рождаемость в России продолжает падать, а патриотизм часто подменяется профанацией.

Об этом в эфире видеоблога «Эмпатия Манучи» заявила заслуженная артистка России, актриса кино и театра, телеведущая Мария Шукшина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди россиян есть нежелание рожать, нежелание создавать крепкую семью. Это вообще надо бить во все колокола, что происходит. И это продолжается, несмотря на все указы президента о национальных духовно-нравственных ценностях. Вот, год назад, 7 мая, он новый указ, номер 309, о национальных целях Российской Федерации до 2030 года, где чёрным по белому написано «воспитание гармонично развитой, патриотичной, социально ответственной личности на основе духовно-нравственных и традиционных российских культурно-исторических ценностей», – сказала Шукшина.

По ее словам, эти ценности «все только артикулируют, декларируют».