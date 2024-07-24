«Ухилянт Арестович договорится, что отправят его назад на Украину» –проходящий лечение в США комроты ВСУ

Вадим Москаленко.  
24.07.2024 22:09
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Бежавший в США бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович уже откровенно раздражает американцев.

Об этом на меджлисовском телеканале ATR заявил потерявший ногу в «контрнаступе» бывший комроты 47-й мехбригады ВСУ Николай Мельник, пребывающий на лечении в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший в США бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович уже откровенно раздражает американцев....

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«Какого-то большого вреда для повестки дня в построении отношений между двумя государствами нет, потому что все понимают даже за океаном, кто такой Арестович. У большинства есть вопросы, каким образом человек с таким извращённым представлением вообще смог достичь таких постов, но, в принципе, и в истории Америки есть не менее интересные факты. Поэтому это просто воспринимается – как фрик, который живёт и что-то рассказывает», – сказал Мельник.

«Опять же, американцы очень не толерантно относятся к мужчинам мобилизационного возраста, которые приехали в США и ходят по их благодатной земле. Их это очень сильно раздражает, и все тезисы, которые озвучивает Арестович, просто раздражают американское общество.

Я думаю, он договорится, что его просто отправят назад на Украину. Просто, наш МИД этим не озаботился. И это тоже большой вопрос, почему так происходит», – добавил бывший боевик.

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