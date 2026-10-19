«Ухилянт» открыл огонь в здании ТЦК в центре Киева – 6 раненых

Михаил Рябов.  
19.10.2026 22:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 714
 
Дзен, Киев, Криминал, Мобилизация, Украина


Мобилизованный открыл огонь в помещении Печерского ТЦК в центре Киева – ранены шесть человек – сотрудники военкомата и полицейские, они госпитализированы.

На место ЧП съехались автомобили МВД и «скорой» помощи. Стрелявший задержан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизованный открыл огонь в помещении Печерского ТЦК в центре Киева – ранены шесть человек...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В официальном сообщении ТЦК говорится, что изначально мужчина был остановлен на улице и доставлен в здание военкомата за нарушение закона про мобилизацию. Во время проверки он достал оружие и начал стрельбу.

Украинский журналист Роман Бочкала выяснил, что мужчина 1984 года рождения вел стрельбу из пистолета SIG Sauer в холле ТЦК.

«У трех офицеров полиции ранения лопатки, туловища и пневмоторакс. Один офицер военкомата ранен в ногу, двое военнослужащих получили ранения шеи, груди и плеча», – сообщил Бочкала.

English version :: Читать на английском «Ухилянт» открыл огонь в здании ТЦК в центре Киева – 6 раненых

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора