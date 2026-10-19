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Мобилизованный открыл огонь в помещении Печерского ТЦК в центре Киева – ранены шесть человек – сотрудники военкомата и полицейские, они госпитализированы.

На место ЧП съехались автомобили МВД и «скорой» помощи. Стрелявший задержан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В официальном сообщении ТЦК говорится, что изначально мужчина был остановлен на улице и доставлен в здание военкомата за нарушение закона про мобилизацию. Во время проверки он достал оружие и начал стрельбу.

Украинский журналист Роман Бочкала выяснил, что мужчина 1984 года рождения вел стрельбу из пистолета SIG Sauer в холле ТЦК.