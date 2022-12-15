Уход «Bosch» создаст серьезные проблемы в России, – прогноз

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Компания «Бош» в ближайшее время покинет рынок России, что приведет к дефициту ряда двигателей.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил эксперт Сергей Чернявский, директор и основатель компании Диджитал дизель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бош» уходит. Долго думали, долго не решались, но, видимо, уходят. Письма разослали, с первого марта их здесь не будет, по крайней мере, в той части, которая касается автомобильной тематики. Дальнейшее будущее туманно. На фоне полного истребления или максимально возможного истребления производств российских по прецизионной механике, дизельной, топливной аппаратуре, «Бош» был практически монополистом здесь крайние 10-20 лет. И на «КАМАЗ», и на «ГАЗ» поставлялись двигатели с топливной аппаратурой «Бош». Теперь он уходит, а нам заменить нечем. Опасно ли это? Это очень опасно», – заявил Чернявский.

Он отметил, что отечественного производства катастрофически не хватает.

«Единственный завод, который сейчас работает – это в Барнауле. Это Алтайский завод прецизионных изделий. Им командует очень опытный, но уже весьма немолодой руководитель. Тот микрообъем, который в общем рынке потребления в Российской Федерации, они делают и делают хорошо. Но кратно увеличить они не могут. Кроме них есть еще полтора заводика, которые что-то делают, но это что-то – капля в море. То есть за последние тридцать лет инженеры разработчики наши отечественные топливной аппаратуры состарились и умерли, заводы растащили на иголки, станки распилили, инженеры ушли, система подготовки кадров остановилась. Компрессора, дизельно-генераторные установки – это очень важная история, она встанет, насколько я понимаю. Насколько я понимаю, все, что работает на солярке – это либо дальне магистральные вещи, это не та техника, которая находится в городах. Это именно та техника, которая находится на стройках, которая тянет грузы по федеральным трассам. Это основная техника, на которой живет кровоток Российской Федерации», – отметил эксперт.

Чернявский добавил, что попытки компенсировать поставками из Китая могут привести лишь к закрытию потребности на 25%.

«Китай после десяти месяцев новой реальности, в которой мы живем, по поему опыту, я очень большой процент вынужден был перебросить логистики в Китай, и даже запустить такие процедуры, как заказ китайским поставщиком в Германии, во Франции, в Италии, Греции, где угодно, где есть наличие, переброска в Китай и обратно оттуда логистика в Россию – процентов на 20-25 от силы закрывает потребность в компонентах для ремонта топливных насосов и форсунок», – заключил Чернявский.