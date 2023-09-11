Уход британского «инвестора» позволил поднять производительность российского завода

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После выхода британской компании «Шелл» из проекта «Сахалин-2» производительность завода СПГ увеличилась на 2 млн тонн.

Об этом сегодня на восьмом экономическом форуме заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В 2022 году оператор проекта компания «Шелл» покинула завод, и встал вопрос, как мы будем его дальше эксплуатировать. Сегодня российская компания «Сахалинская энергия», оператор, взяла на себя все рычаги управления данным проектом. Никаких рисков с точки зрения ремонтов и технического обслуживания, где мы их опасались, нет. Проект успешно работает. Мало того мы ввели в эксплуатацию дожимную компрессорную станцию. Это позволило нам стабилизировать давление на входе в завод СПГ и поднять проектную производительность. 11,6 млн тонн будем гарантировано выпускать», – сказал Маркелов.

Ранее проектная мощность завода, который работает с 2009 года, составляла 9,6 млн тонн.

В октябре прошлого года Россия перевела под свою юрисдикцию проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», которые до этого были акционерными обществами, зарегистрированными на Бермудских островах, что позволяло западным пайщикам выкачивать из страны сотни миллиардов долларов. После этого американские компании ExxonMobil и «Эксон Нефтегаз Лимитед», а также британская Shell покинули «Сахалин-1». Однако Токио дал согласие на дальнейшее участие своих компаний в обоих проектах.

«Сахалин-2» — второй по величине СПГ-проект в России. Он включает в себя три буровые платформы в Охотском море, у северо-восточных берегов Сахалина, технологический комплекс в северной части острова, завод СПГ и терминал на юге Сахалина. В его рамках осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения.