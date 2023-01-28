Уход из Херсона помог РФ избежать перемирия с Бандерштатом – мнение

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Переговоры о перемирии возможны только в состоянии военного паритета обеих сторон, которого нет и быть не может, пока идут такие сражения, как сейчас за Артёмовск (Бахмут) и Угледар.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил ратующий за ВСУ российский экономист, бизнесмен и обозреватель Дмитрий Потапенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока военный паритет, самое близкое – это было перед Херсоном. Все аналитики, и я к этому склонялся. Но оставление Херсона привело к тому, что за стол переговоров не села ни одна, ни другая сторона. Потому что это был очень важный, знаковый момент: одна сторона сказала, что «мы ломим всё, и гнутся шведы», а другая сказала, что, «ну, мы отошли на «заранее подготовленные позиции», о чём нам переговариваться?». А так, паритета нет. Обе стороны реально могут устроить месилово второй стороне и получить какие-то локальные преференции. А каждая локальная преференция – там, выигрыш Бахмута или проигрыш Соледара – это наоборот подстёгивает конфликт к тому, что – «а давайте мы ответим, а давайте – мы». Здесь, пока две стороны друг другу е..ло не набьют так, что у всех челюсти повыносит и глаза повысыпает, вот тогда будет паритет», – сказал Потапенко.