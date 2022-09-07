«Уход от болонской системы – спасение для российского судостроения» – Рахманов

Отечественное судостроение остро нуждается в квалифицированных инженерах и рабочих, которых невозможно было должным образом подготовить при болонской системе образования.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил гендиректор АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексей Рахманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали работу со школ. В этом году, к существующем трём, будет открыто ещё восемь судостроительных классов в средних школах в городах нашего присутствия – это Петербург, Нижний Новгород, Астрахань, Мурманск.

Мы продолжим эту работу. И понимаем, что профориентацией нужно заниматься с детского возраста. Для того, чтобы дети понимали, а не только шли по рекомендации своих родителей. Мы обращаем внимание на династии и поддерживаем династийный подход к работе в судостроении. Но при этом принципиально важно ребёнку дать понять, что же это за работа такая – и чем она хороша, и что она требует.

Поэтому абсолютно разделяем позицию, которую сейчас занимает Министерство высшей школы. Мы достучались до сердец – и наконец, специалитет будет основой в нашей 26-й группе специальностей в судостроении. В этом случае ухода от и так для нас не сильно эффективной Болонской системы, для инженеров, это конечно большой плюс. Поэтому мы будем продолжать поддерживать судостроительные классы», – подчеркнул он.