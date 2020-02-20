Уход Суркова – конец Минских соглашений

20.02.2020, Москва, Елена Острякова

Владислав Сурков покинул свой пост, потому что концепция Минских соглашений исчерпала себя.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил бывший киевский журналист Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тактическом плане соглашения помогли решить массу вопросов, но стратегического результата не дали. Процессы, которые идут на Донбассе, говорят о том, что Минские соглашения остались где-то далеко позади.

Идет постепенная фактическая интеграция Донбасса в Россию. Поэтому было бы логично сменить и эту концепцию, и человека. Есть Сурков или нет, это уже вторично», – делает вывод Ваджра.

По его информации отставка готовилась намного раньше.

«На место Суркова планировался другой человек. Достаточно известная личность, часто мелькающая на экранах. Но в подковерной борьбе этот кандидат, как я понял, не смог переиграть», – загадочно высказался Ваджра.