Уход Трампа не помешал: Израиль признал сепаратистское Косово

02.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Глава МИД Израиля Габриель Ашкенази и «министр иностранных дел» Косово Мелиза Харадинай Стубла подписали соглашение о совместном признании и установлении дипломатических взаимоотношении.

Таким образом, несмотря на уход Дональда Трампа, продолжаются реализовываться подписанные при нем Вашингтонские соглашения.

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«Мы творим историю, мы устанавливаем дипломатические отношения между Косово, это важный момент, – заявил Ашкенази в ходе церемонии, передает корреспондент «ПолитНавигатора». – Сегодня есть возможность поднять эти отношения на дипломатический уровень. Израиль признал государство Косово после соглашения, достигнутого в Соединенных Штатах».

Также израильский министр сообщил, что в ближайшее время ожидается открытие посольства Косово в Иерусалиме.

«Сегодня я принял просьбу (Косово – ред.) об открытии посольства в Иерусалиме, и мы надеемся открыть его как можно скорее», – сказал Ашкенази.

Таким образом Косово стала третьей страной мира, и первой страной с мусульманским большинством населения, которая откроет посольство в Иерусалиме. При этом сам Израиль не откроет посольство в Косово, но назначит посла. В рамках соглашения Косово также объявит ливанскую шиитскую группировку «Хезболла» террористической организацией и обещает начать процесс «возвращения еврейской собственности, разграбленной во время Холокоста».