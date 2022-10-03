«Уход в оборону спровоцирует революционный взрыв в РФ» – Сивков

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Новости Украины

Если после мобилизации не начнутся полномасштабные наступательные операции с применением авиации и выводом из строя систем управления, в России может произойти революционный взрыв.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой-ТВ» заявил военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сдача Лимана, конечно, неприятный эпизод, но с точки зрения в целом состояния ситуации на театре войны – это просто локальная тактическая неудача, которая никак не влияет в целом на соотношении сил в театре военных действий. Может быть, даже несколько повернуло в нашу пользу, поскольку там ВСУ понесли большие потери. В целом на оперативную обстановку оно не оказывает существенного влияния. Дело в том, что Лиман сделал очень серьезное психологическое изменение состояния российского общества. Вот это центральный вопрос вооруженных сил», – заявил Сивков.

Он добавил, что продолжать придерживаться тактике «бодания» с укрепрайонами противника не только не эффективно, но и опасно.

«Это говорит о том, что с учетом того, что проведенная мобилизация, если она не завершится логичным развертыванием полномасштабных боевых действий с глубокими ударами образца февраля 2022 года, воздушными наступательными операциями, которая тогда тоже была проведена в первые три дня, и она все смела, систему управления и все прочее. Самое парадоксальное, что тогда самолеты не летали, а сейчас они летают у них. То есть не дают бить по аэродромам, не дают бить по предприятиям, которые занимаются восстановлением авиации. Если это не произойдет и будет продолжение бодания с этими укрепрайонами, но уже в условиях, когда будет запасов мало, он уже основательно подизрасходован, то в этих условиях будет, я могу сказать одно, в России грядет революционный взрыв», – подчеркнул военный эксперт.