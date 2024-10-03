«Уходили хаотично, без приказа, пешком прорываясь через минные поля»: как ВСУ покидали Угледар

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Западные СМИ пишут о падении Угледара, называя его «ключевым городом на востоке Украины».

«Россия более двух лет пыталась взять этот город, чтобы продвинуться дальше на север и добраться до региональных транспортных узлов, таких как Курахово и Покровск. Прокремлевские военные блогеры опубликовали несколько видеороликов, на которых российские солдаты с флагами стоят на крышах различных зданий в Угледаре. ВВС поговорила с двумя солдатами из 72-й бригады ВСУ, которым удалось покинуть город до начала финального штурма и занять новые позиции в том же районе. Они утверждают, что их войска выведены из города», – говорится в публикации.

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Как отмечается, в последние несколько дней украинским солдатам пришлось самостоятельно искать возможность выйти из Угледара пешком, так как эвакуировать их иным способом было невозможно, рассказал журналистам украинский пулеметчик, пожелавший остаться неизвестным.

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По словам другого солдата, Романа, многие были ранены и убиты российскими беспилотниками и артиллерией, когда пытались уйти. И многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

«Вместо прежних лобовых атак российская армия недавно перешла к своей ныне излюбленной тактике — наступлению с флангов, чтобы окружить цель. В прошлом месяце они захватили село Пречистовка на западе и Водяное на востоке, чтобы завершить «клещевое движение», – отмечается в материале.

Издание также акцентирует на «огромном преимуществе Москвы в вооружении и людях» — некоторые украинские солдаты оценивают соотношение сил как 7 к 1. Именно этим фактом в ВСУ обьясняют то, что россияне ранее прорвали украинские линии обороны на флангах и подошли к Угледару.

Украинские линии обороны были разрушены российскими авиационными бомбами и термобарическими системами вооружения, такими как тяжелый огнемет «Солнцепек», а также беспилотниками и реактивными системами залпового огня.

«Стало ясно, что город обречен, когда русские фактически отрезали единственный оставшийся жизненно важный маршрут — дорогу из Угледара в Богоявленку. Российские войска продвинулись настолько близко, что их артиллерия и беспилотники-камикадзе наносили удары по всем, кто двигался по этой дороге», – цитируют в материале украинского военного.

«Мы пытались отправить припасы, организовать эвакуацию наших раненых и погибших солдат, но безуспешно… Мы потеряли несколько машин и были вынуждены прекратить [такие операции]», — подтвердил эту информацию уже упомянутый украинский военный Роман.

Ситуация стала критической, когда российские войска вошли в город, а украинские подразделения начали отступать, не дожидаясь приказа об отходе.

«Если отступление не организовано, оно становится хаотичным», — объясняет украинский пулеметчик. Некоторые подразделения, добавил он, были полностью дезориентированы из-за отключения связи. Их рации не работали, и когда они попадали под сильный огонь, им приходилось принимать быстрые решения самостоятельно, и часто это было отступление.

Украинские войска в основном пытались выбраться ночью, при этом им приходилось пересекать минные поля по специально отведенным тропам, чтобы избежать дороги, поскольку она тщательно контролировалась русскими.

«До недавнего времени эвакуационные машины могли проезжать под покровом темноты с выключенными фарами», – объясняет Роман. – Но как только русские войска достигли центра города, единственным способом спастись стало передвижение пешком».

Те украинцы, кому удалось выбраться из Угледара, измотаны и подавлены, отмечает издание.

«Они также злятся на своих командиров за то, что те не отдали приказ об отступлении раньше, поскольку, по их словам, уже давно было очевидно, что украинские войска не смогут долго удерживать город», – говорится в статье.

Что же до оставшегося в городе, на момент его падения , гражданского населения, то издание приводит данные главы украинской администрации Донецкой области Вадима Филашкина, согласно которым, ко вторнику в Угледаре оставалось около 100 мирных жителей из 14 000, проживавших там до начала боевых действий. Также, по словам чиновника, из города удалось эвакуировать всех детей.

Немецкий Bild называет отступление украинских сил из Угледара «одним из самых значительных достижений российских войск за последние месяцы их наступления на востоке Украины».

«Ранее Россия неоднократно пыталась захватить Угледар, но все попытки были связаны с большими потерями. Захват Угледара — это ещё одно свидетельство того, что оборона украинских войск на юго-востоке страны ослабевает. Многие эксперты винят в этом Курскую операцию, для которой Киев отправил до 20 000 солдат на территорию России, с начала августа этих элитных войск не хватает для обороны», – пмшет издание.

Bloomberg пишет, что «угольный город дает кремлевским войскам стратегическое преимущество»: Угледар имеет выгодное расположение накануне зимы: высотные жилые дома расположены на возвышенной равнине посреди ровных полей. Кроме того, город расположен всего в нескольких километрах от контролируемой Россией железной дороги из Донецка на Крым.