19.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Киев, Колониальная демократия, США, Украина
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Уходя, Порошенко наградил Волкера и осчастливил украинцев новым праздником

Находящийся в должности президента последние часы Петр Порошенко подписал указ об установлении праздника — Дня отца, который будет отмечается ежегодно в третью неделю июня, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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«Установить в Украине День отца, который отмечать ежегодно в третье воскресенье июня», — говорится в сообщении указа № 274 от 18 мая 2019 года.

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Как отмечается, День отца установлено для создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Как говорится в документе, Волкер награжден за вклад в «восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины, а также в “развитие и поддержку демократии” в стране.

Ранее Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Дональда Туска.

Орден Ярослава Мудрого был учрежден в 1995 году. Это высшая государственная награда для украинских граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

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