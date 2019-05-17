Уходя, Порошенко сделал двух новых украинцев

17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко предоставил гражданство Украины бывшему депутату Государственной думы РФ Ильи Пономареву и сестре Олега Сенцова Наталье Каплан, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Наконец, свершилось! Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, в соответствии с государственными интересами», — написал Пономарев в Facebook.

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Он добавил, что это будет означать новый этап в его жизни и большая честь, также добавил, что будет использовать новый статус для привлечения новых иностранных инвестиций для страны, создание новых рабочих мест и увеличения государственного бюджета.

«Свершилось! Я гражданка Украины», — написала в свою очередь Каплан.

Илья Пономарев был депутатом Госдумы РФ до 10 июня 2016 года, хотя еще в июне 2014 года выехал из России в США, а 24 июня 2016 года получил вид на жительство в Украине. Он был единственным российским депутатом, который голосовал против присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года.

У Натальи Каплан есть гражданство России, однако уже длительное время она проживает на Украине. Она проводит и координирует акции в защиту своего брата Олега Сенцова, отбываюзего в РФ срок за подготовку теракта.