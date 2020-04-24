Уходящая «эпоха бедности» украинцам скоро покажется счастьем

24.04.2020, Киев, Игорь Петров

На Украине заканчивается эпоха бедности и начинается эпоха нищеты.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление Шмыгаля очень похоже на заявление Грымчака, что у украинцев очень много очистков, объедков выбрасывают в мусор – надо доедать… очень похоже на заявление Ревы о том, что украинцы очень много едят, и заявления команды Зеленского о том, что если нечем платить за газ, можно продать собачку, а на пенсию мы должны накапливать сами.

Так рассуждать, без совести и чести, а главное, без чувства вины и сожаления, могут социопаты. Люди, которые притворяются обычными, но при этом ненавидят всех окружающих.

Шмыгаль говорит, что 4000 гривен дохода на человека – это нормально. Я посчитала, что это приблизительно пять долларов в день на человека. Эта сумма определена ООН как черта бедности. На пять долларов в день или меньше – это бедные люди, нищие. Конец эпохи бедности – начало эпохи нищеты.

Нас спокойно готовят к тому, что мы должны плохо жить, объемы поступлений – пять долларов в день, и делают это совершенно сознательно, упорствуя в своих ошибках, не применяя никакие стимулирующие методы для экономики, которые советовали эксперты и предприниматели, не повторяя опыт нормальных стран. Тупо и холодно.

Неуважение к социальным стандартам, правам граждан, отсутствие чувства вины и сожаления», – резюмировала Елена Лукаш.