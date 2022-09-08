Уходящие западные компании забирают с собой лучших российских специалистов

Восполнить «утечку мозгов» научно-технического потенциала РФ благодаря усилиям государства удастся лишь через 10 лет.

Однако процесс отъезда молодых специалистов продолжается – иностранные корпорации стремятся вывезти за рубеж свои кадры после закрытия филиалов в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

На пленарной сессии «Антикризисные ориентиры: где брать кадры для импортозамещения и технологического прорыва?» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке исполняющий обязанности ректора ФГАОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» Михаил Гордин отметил, что помимо космических технологий будущее отечественной промышленности лежит в развитии микроэлектроники.

«В целом – это микроэлектроника, как ни странно. Те усилия государства по развитию микроэлектроники обязательно прорастут, но, я думаю, не раньше, чем через 10 лет, – отметил Гордин. – Дело в том, что мы растратили наш научно-технический задел. Мы хотим внедрения, а внедрение – это трансформация знаний в деньги, а мы весь наш научно-технический задел знаний советских времён растратили, он у нас плохо возобновлялся. Сейчас в связи с ситуацией пришло понимание, что нужно его возобновлять, и это прорастёт, но это 10 лет, по моему мнению. С точки зрения физики, будущего без прошлого не бывает, поэтому физику нужно учить, на неё надо опираться».

Мощная инженерная школа в СССР выпустила не один десяток известных изобретателей и конструкторов, но утечка молодых специалистов за рубеж может лишить отечественную науку новых громких имен. Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, на протяжении полугода иностранные компании закрывают свои филиалы и вывозят специалистов.

«За последние полгода мы с вами читаем чуть ли не раз в неделю сообщения о том, что та или иная западная компания закрыла свой инжениринговый центр, та или иная западная компания вывезла 200-300 человек в Казахстан, Узбекистан, Германию и так далее. Это наши граждане, высококвалифицированные и образованные, почему мы их упускаем сегодня? Почему мы их не удерживаем? У меня вопрос: почему мы не создаём им условия, не приглашаем на другие участки? Это состоявшиеся инженеры и специалисты мирового уровня, которые до сегодняшнего дня решали важнейшие задачи, – подчеркнул зампред парламентского комитета. – Одно дело, когда мы обсуждаем, каким образом нам мотивировать, популяризировать, привлекать и вовлекать, вести профориентацию чуть ли не с детского сада, другое – удерживать тех, кто есть сегодня, и создавать для них условия. Создавать какую-то очередную корпорацию, которая бы ими занималась, может быть Минпром наделить такими возможностями. Нам нужно их мотивировать, увлекать, охранять и платить им деньги, давать им заказы, чтобы был интерес, и они здесь оставались».

Как выяснилось, подобная практика есть в Москве на базе многофункциональных центров «Моя карьера», где сотрудники закрывшихся иностранных компаний могут найти вакансии в отечественных. Однако какого уровня эти специалисты, и сколько в процентном соотношении выбирают работу на Родине – не уточняется.