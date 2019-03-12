Уходящий Европарламент решил напоследок еще раз подгадить России

12.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Европарламент «должен оставаться открытым для введения дальнейших санкций, если Россия продолжит нарушать международное право». Соответствующая резолюция была принята сегодня 402 голосами против 163 при 89 воздержавшихся.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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«Депутаты Европарламента отмечают, что с 2015 года возникли новые области напряженности между ЕС и Россией, в том числе вмешательство России в Сирию, вмешательство в такие страны, как Ливия и Центральноафриканская Республика, и непрерывные агрессивные действия в Украине. Они также подчеркивают поддержку Россией антиевропейских партий и ультраправых движений, а также то, что она продолжает вмешиваться в политические выборы и нарушает права человека в своем собственном государстве», – говорится в сообщении.

«Время вежливых и дипломатических выражений прошло. Пока Россия продолжает оккупировать часть Украины и нападать на другие европейские страны, для сотрудничества остается очень мало места», – заявила докладчик Сандра Калниете от Латвии.

При этом в резолюции вся вина на невыполнение Минских соглашений возлагается именно на Россию, а не Украину, которая открыто признавала, что саботирует процесс, воспользовавшись передышкой для укрепления армии и подготовки наступления против республик Донбасса.

Кроме того, депутаты считают, что «реакция ЕС на пропаганду и дезинформацию недостаточна и должна быть еще более усилена, в частности до предстоящих Европейских выборов в мае 2019 года».

«Евродепутаты также вновь выражают обеспокоенность тем, что проект «Северный поток-2» может усилить зависимость ЕС от поставок российского газа и угрожать внутреннему рынку ЕС», – говорится в сообщении.

«Возьмем трубопровод «Северный поток-2»: его единственная цель – избежать Украины, причинив огромный ущерб ее бюджету из-за потери транзитных платежей. Для тех, кто говорит, что Nord Stream 2-это экономический проект, который обеспечит дешевую энергию, мой ответ очень прост: деньги, которые Россия получает от продажи газа в Европу, вкладываются в ее военную промышленность, усиливая угрозу против ЕС и предоставляя больше денег для онлайн-манипуляций и дезинформации. Нужно остановить «Северный поток-2», – также призвала Калниете.

Глава комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий считает, что, приняв резолюцию, «Европарламент решил отпраздновать пятилетие присоединения Крыма к РФ».

«Было бы самонадеянно ждать чего-то другого от законодательного органа, совсем недавно признавшего президентом Венесуэлы самозванца Гуайдо. И в этом вопросе, и в вопросе сотрудничества с Россией Европарламент стоит на страже политических и экономических интересов Вашингтона, а не европейских избирателей», – говорится в заявлении Слуцкого.

«Однако решения Европарламента не обладают окончательной юридической силой. Призывы свернуть Северный поток-2 или отказаться от стратегического партнерства с РФ остаются пока только призывами, хотя и крайне русофобского характера…Также нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что резолюция принимается под занавес действующего созыва Европарламента. Уходящие европарламентарии, осознавая бесполезность всех санкционных мер против нашей страны, пытаются выжать последние крохи политической выгоды для себя на антироссийском популизме.

Подождем выборов в Европарламент в мае, и тогда будем делать дальнейшие прогнозы и выводы. Уверен, что туда придут здравомыслящие и заинтересованные в процветании общего Европейского континента люди», – сказал российский парламентарий.