Уклонист-мажор Зеленский жёстко забривает украинскую молодёжь на убой в Донбасс

01.06.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым значительно ужесточает ответственность за неявку в военкомат и за нарушения при взятия на воинский учет.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Казалось бы, человек который называет себя президентом мира внезапно вносит в парламент и требует его рассмотреть как незамедлительный, законопроект, которым значительно усиливает штрафные санкции в отношении любых нарушителей и любых нарушений по неявке в военкомат и взятия на воинский учет, нарушений законодательства о военной мобилизации так далее.

Значительно усиливает – это для граждан и для должностных лиц. Но не это самое главное – он предлагает (и это, кстати, абсолютно неконституционная норма), предлагает дать полиции права насильно доставлять людей в военкоматы. До этого такого права у полиции не было. Это тоже новшества Зеленского.

Кроме этого, он предлагает усилить уголовную ответственность за неявку в военкоматы, за непостановку на воинский учет, за нарушение законодательства о мобилизации именно в части не выполнения его при мобилизации людей.

О чем это говорит? Уж не к войне ли нас готовит наш миролюбивый парень? Когда человек хочет демилитаризации, когда человек хочет мира – он вряд ли занимается тем, чтобы устраивать запугивание собственных граждан, а также давать полицаям неконституционные полномочия по доставке людей в военкоматы, для того чтобы брать их там под ружье.

Вряд ли он это делает. Он приводит в порядок те войска, которые у него есть, там, я знаю, бардака хватает. Даже с точки зрения военного аудита – там самый настоящий караул по использованию государственных денег.

И самое главное – он усиливает контроль за уже созданными военными подразделениями и квазивоенными подразделениями. Вы что-то слышали об инициативах Зеленского о запрете любых так называемых вооруженных формирований типа батальонов и прочих организаций, которые повсплывали после Майдана, вооружились до зубов и сегодня по сути занимаются рейдерством, бандитизмом, а не чем-то хорошим? Я ничего не слышал.

Но зато Зеленский, вместо того чтобы решать экономические проблемы, вместо того чтобы решать социальные проблемы, бежит в парламент с законопроектом, который говорит – не пойдешь служить, не пойдёшь воевать – сядешь в тюрьму. Не к войне ли готовит этот «голубь мира»? Не дай Бог, конечно, пусть Бог хранит Украину, каждую украинскую семью», – заключил Максим Гольдарб.