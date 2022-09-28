Уклонистам, подписавшим грузинские бумаги о «России-агрессоре», лучше не возвращаться – спикер Госдумы

Бегущих от мобилизации в Грузию россиян заставляют подписать заявления о признании РФ как «оккупанта территории Грузии».

Об этом сегодня на заседании парламента заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если это так, и наши граждане подписывают этот документ, совершенно очевидно, что это преступление. Надо разобраться с этим. Первым пунктом подписант признает, что его страна является страной-агрессором. Это уголовная ответственность. Вторым пунктом признает суверенной территорией Грузии Абхазию и Южную Осетию, которые находятся под оккупацией. Третье, признает, что при содействии сепаратистов на территории Грузии устроили этнические чистки. Четвертое, осуждаются агрессивные действия России против независимых государств.

Может быть, и хорошо, что уехали те, кто подписал этот документ. За них держаться не надо. Они уже предали. Но им мы должны сказать, что они совершили многократно преступление перед своей страной и народом. Если надумают назад возвращаться, будут наказаны по закону», – сказал Володин.