Уклонистам, подписавшим грузинские бумаги о «России-агрессоре», лучше не возвращаться – спикер Госдумы

28.09.2022  18:29 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Грузия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Бегущих от мобилизации в Грузию россиян заставляют подписать заявления о признании РФ как «оккупанта территории Грузии».

Об этом сегодня на заседании парламента заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бегущих от мобилизации в Грузию россиян заставляют подписать заявления о признании РФ как «оккупанта...

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«Если это так, и наши граждане подписывают этот документ, совершенно очевидно, что это преступление. Надо разобраться с этим. Первым пунктом подписант признает, что его страна является страной-агрессором. Это уголовная ответственность. Вторым пунктом признает суверенной территорией Грузии Абхазию и Южную Осетию, которые находятся под оккупацией. Третье, признает, что при содействии сепаратистов на территории Грузии устроили этнические чистки. Четвертое, осуждаются агрессивные действия России против независимых государств.

Может быть, и хорошо, что уехали те, кто подписал этот документ. За них держаться не надо. Они уже предали. Но им мы должны сказать, что они совершили многократно преступление перед своей страной и народом. Если надумают назад возвращаться, будут наказаны по закону», – сказал Володин.

Он призвал профильные комитеты сделать так, чтобы «подписантов ждал теплый прием» в России.

«Многие из тех, кто побежали, не служили, у них нет военной специальности, присягу не принимали. Мы сейчас анализируем разные структуры на этот предмет. Это наследие 90-х», – заключил Володин.

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