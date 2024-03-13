Уклонисты имени Сороса и «список Грозева». Зеленский воюет с грантоедами

Привычный киевский политический жабогадюкинг сумел изрядно удивить. На этот раз его жертвой стал не кто иной, как самый, пожалуй, известный украинский грантоед и предводитель «антикоррупционных активистов» из соответствующего Центра противодействия коррупции (ЦПД) Виталий Шабунин.

Шабунин – это личность в узких кругах широко известная и практически легендарная. Во всех «малявах» украинских грантоедов по поводу коррупции в стране, во всех коллективных требованиях и письмах к власти относительно проволочек с внедрением в стране требуемых Западом реформ, его фамилия и подпись неизменно стоят в первых рядах. Своей близостью к посольствам «Семерки» Шабунин бравирует, не таясь, и сам себя считает (надо сказать, не без оснований) «высшей кастой», которой все позволено.

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При Порошенко именно Шабунин был «загонщиком» со стороны организованной группировки грантоедов, дожимавших пятого президента на создание нужного Западу Высшего антикоррупционного суда, фактически ломая традиционную украинскую судебную систему, выделяя дела о казнокрадстве в особое производство под контролем и надзором смотрящих с Запада.

В отместку за Шабуниным с подачи структур Петра Пятого гонялся «желтый» блогер Филимоненко, атаковавший его вопросом о том, почему активист не идет служить в армию. Повестку в ВСУ Шабунину в те годы несколько раз безуспешно пытались вручить военкомы.

За семь дней до нынешней войны Шабунин записал пафосное видео о том, как он наденет бронежилет и пойдет на передовую – Родину защищать. Прошло уже больше двух лет и, разумеется, никто никакую Родину защищать не пошел. Подметные тг-каналы Банковой не устают в красках напоминать своим читателям о том, как герой-активист защищает Украину в пафосных киевских ресторанах.

И действительно – глядя на этого здорового белобрысого лба, трудно понять, почему он до сих пор не на фронте. В ответ антикоррупционер отбрехивался – мол, у него есть уважительная причина.

И вот, наступил момент, когда за нашего героя плотно взялись украинские спецслужбы. Госбюро расследований зарегистрировало по решению суда два уголовных производства по факту подделки документов и уклонения от военной службы главой «Центра противодействия коррупции» Виталием Шабуниным. Эту инфу силовики «слили» через известного журналиста-расследователя, а ныне добровольца ВСУ Владимира Бойко.

Согласно выпискам из реестра, которые Бойко приобщил к своему сообщению, в декабре 2023 года ГБР зарегистрировало два уголовных производства: по факту уклонения солдатом Шабуниным от военной службы и по факту изготовления Шабуниным фальшивых документов, на основании которых он был прикомандирован к еще одной созданной под давлением американцев синекуре – Национальному агентству противодействия коррупции. Как говорится, подальше от фронта, поближе к грантам. А там работа – не бей лежачего.

Второе дело связано с тем, что Шабунин предоставил в воинскую часть, где он в то время по бумагам считался на службе, несколько писем за подписями руководства НАПК о просьбе командира прикомандировать к ним солдата Шабунина. Однако впоследствии стало известно, что никаких таких писем руководство НАПК никогда не направляло.

Само попавшее в эпицентр скандала нацагентство быстренько опровергло информацию о том, что Виталий Шабунин откомандирован к ним для несения военной службы. В общем, правофланговый борец с коррупцией сам стал героем коррупционного скандала.

Еще один скандал связан с тем, что жена и дети, отлынивавшего от фронта по липовым документам антикоррупционера Шабунина во время войны уехали в США и при этом умудряются получать на карточку соцпомощь из госбюджета Украины – как беженцы.

Вдобавок ко всему наш антикоррупционер оказался еще и вором. Поскольку присвоил себе и потратил на неведомые цели полученные от государства на основании липовых документов деньги – согласно декларации, Шабунин в 2022 году получил в киевском военкомате 182,770 гривен зарплаты.

Кроме того, он получил 402,501 гривен зарплаты в воинской части а4076 (241 ТРО, Киев), где никогда не появлялся. Еще он получил и «посеял» 217,813 гривен дохода от неучтенной предпринимательской деятельности, с которой не заплатил налоги. Деньги немаленькие по украинским меркам – в одном случае десять, в другом пять тысяч долларов.

Но это с точки зрения обычных громадян. А по меркам же украинской вип-коррупции, где воруют вагонами и миллиардами – так, детский сад, штаны на лямках. Очевидно, что целью этого наезда был именно репутационный удар, уничтожение публичного имиджа. Целью было показать, что все эти «активисты» – не какие-то там рыцари в белых плащах, а банальные мелкие воришки и жлобы, отлынивающие от армии в то время, когда простые люди гибнут на войне тысячами.

Смысла этой истории не понять вне контекста долгоиграющей истории с рассекреченной наружкой от СБУ, чьи топтуны месяцами пасли и подслушивали грантоедов и еще одной мозолящей Банковой глаза конторы – «Бигус инфо». За компанию кошмарили и главреда «Наших грошей» Юрия Николова. После того, как все это вскрылось, визг растревоженного «медиасообщества» достиг стадии синего звона и дошел аж до Вашингтона и Брюсселя. Украинские «вотчдоги», не стесняясь, просили у западников защиты от распоясавшихся церберов Зеленского.

Грантоеды не поленились и заказали целое «исследование», из которого следует, что по заказу Банковой «цвет независимой журналистики» в лице Бигусов с Николовыми и примкнувших к ним редакций «Украинской правды» и «Нового времени» «целенаправленно преследует сеть из почти тридцати анонимных телеграмм-каналов».

Эти же «тележные» супостаты «дискредитирует судебную реформу и добропорядочных судей». То есть именно то, за что, не щзадя живота своего и американского бабла, борются означенные «лучшие люди».

Среди наиболее активных антизеленских лоббистов был и наш герой Шабунин. Он отметился гневным постом в соцсети, в котором выразил беспокойство тем, что грантовые СМИ начали с подачи власти обвинять в сотрудничестве с ФСБ.

После чего те, кому надо, подняли на него все, что есть, и еще добавили с горкой то, чего не было. Особенно разозлили чиновников Банковой посты любовницы Шабунина и не менее чем он заслуженной «дочери капитана Гранта» Дарьи Каленюк, публиковавшей простыни с кляузами конгрессменам и сенаторам на Зе-окружение – с переводом всего этого на английский язык.

А еще она посмела советовать самому Наполеону-Зеленскому. Мол, так и так, дорогой наполеон, ты там не особо зверствуй, а прислушивайся к тому, что тебе говорит работающее на американские деньги «гражданское общество». Собери круглый стол с активистами и все такое. Вот этого местечковый «сын неба» точно уже простить не мог.

«А у меня простой вопрос, Даша Каленюк, а ты не подскажешь, где твой муж? От армии спрятала? Как-то странно, все патриоты-активисты от ВСУ спрятались, весь патриотизм на словах. Или они все не для войны созданы? Они во время войны открыли свои студии и в ютубе 24/7 просто поливают грязью власть и слова не говорят против русни», – негодует прикормленный Банковой сливной-бачок «Джокер» в «телеге».

И как-то уж совсем уж неудивительно выглядит в свете этой возни недавнее, заявление шефа небезызвестной «международной команды журналистских расследований Bellingcat» Христо Грозева, принявшегося разоблачать разоблачителей. Оказывается, «многие украинские журналисты-антикоррупционеры брали деньги одновременно у западных фондов и ФСБ». Тянет на открытие века, не меньше. Если не знать подоплеки.

Грозев заявляет о наличии у него некоего списка, но самих фамилий при этом не называет. Очевидно – это сигнал «кому следует». Комментируя эти слова, один из ветеранов политологической сцены Константин Бондаренко предположил, что смысл этого предупредительного залпа по украинским детям капитана Гранта в том, что «революция гидности» может приступить к пожиранию своих детей.

«У СБУ фактически закончились те, кого можно было записать в агенты России и Медведчука. Теперь начнется «охота на ведьм» среди условных «своих». Кто попадет в число этих самых подозреваемых, будут решать в узком кругу лиц. И не стоит удивляться, если вдруг «агентом ФСБ» будет объявлен некий борец за правду, пламенный революционер, редактор патриотического издания, заслуженный волонтер или антикоррупционер – Христо Грозев врать не станет, он точно знает, что гражданин Икс брал деньги не только у Джорджа Федоровича Сороса, но и у генерала Сергея Орестовича Беседы, начальника 5-й Службы ФСБ», – пишет Бондаренко.

Политолог допускает, что список Грозева будет состоять из клиентелы Томаша Фиалы – владельца таких СМИ, как «Украинская правда», «Новое время», и таких патентованных борцов с коррупцией, как Денис Бигус, Виталий Шабунин и другие.

«Завтра немало влиятельных людей в Украине могут почувствовать себя фигурантами «Списка Грозева». Оно им надо? Они будут покорно ждать, пока из фамилии обнародуют на сайте СБУ? Может, и будут. Тогда их не жалко. А может, и не будут. Тогда не жалко того, кто затеял этот цирк с привлечением болгарского иллюзиониста», – резюмирует украинский политолог.

Кстати, если уж говорить про уклонизм, то ведь Шабунин среди «активистов» не один такой. Несколько месяцев назад украинская пресса в красках расписывала не менее увлекательную историю еще одного широко известного в узких грантовых кругах борца за судебную реформу и председателя правления «Фундации DEJURE» Михаила Жернакова.

После начала войны он переквалифицировался в борцы с уклонистами от службы. И шел этот бизнес хорошо. Аж до тех пор, пока, под визги и проклятия, борец с уклонистами не был доставлен в один из киевских военкоматов, где ему выписали штраф за неявку по повестке!

Ему выписали направление на медкомиссию и дали четыре дня на её прохождение. Как писали киевские СМИ, в разговоре с сотрудниками ТЦК Жернаков выражал уверенность, что его не мобилизуют в армию, так как он является кандидатом юридических наук. Да и вообще, он не служил в армии из-за найденного у него плоскостопия. И таких как Шабунин, Жернаков, Стерненко и прочие тыловые «герои» – на Украине наберется не один батальон.

Сегодня вся эта братия роет носом против Зеленского, предчувствуя приближение момента, когда киевский «Акела» промахнется. Не дожидаясь этого, власть ударила по самим «борцам». Пока что залп предупредительный. И многое будет зависеть от того, чем закончится во всех отношениях показательное дело Шабунина. Как и то, последуют ли за ним и остальные собратья по грантовому цеху.