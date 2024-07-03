«Уклонисты сбегут, воевать будет некому, Россия наберёт мощь» – Корчинский объяснил, почему нацисты против перемирия

Любая форма прекращения боевых действий не выгодна для нацистов, потому что с России снимут санкции, а на Украине начнётся политическая жизнь, откроются границы, и «уклонисты» сбегут из страны.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил объявленный Россией в розыск неонацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин понимает, что любое прекращение огня будет означать начало политического процесса на Украине. Любая форма приостановки войны означает, что нужно проводить выборы. А это означает, что мы все вцепимся в горло друг другу. Это такая экономическая и социальная дестабилизация, о которой Путин может только мечтать. Украина будет вынуждена открыть границы, и широкие массы уклонистов сбегут в Европу. То есть, наша возможность пополнять Вооружённые силы во время следующей войны станет ещё хуже, чем сейчас. Если мы сейчас, во время полномасштабного вторжения, не милитаризировали экономику, то когда стрелять не будут, мы этого точно не сделаем. Оружия и денег нам будут давать меньше, чем давали до сих пор, если война остановится», – страдал Корчинский.

«Путин видит, что у нас профицит бюджета – десять миллиардов долларов. Но мы не пускаем эти деньги на вооружение, но постоянно плачем, что нам задержали деньги американцы. А у нас в этот момент резервов было 40 миллиардов долларов – и мы не пустили их на закупку снарядов и техники, а просто ждали, когда дадут. Деньги у нас есть и сейчас. Мы даже сейчас, в ситуации смертельной опасности, не склонны тратить деньги на оборону и выживание. Если приостановится война, то мы точно будем тратить на всякие глупости, будем ещё больше воровать. Снова сформируется мощная пятая колонна. С России снимут большую часть санкций, и потому можно будет ударить в гораздо лучших условиях, когда Запад точно не будет помогать в таком объёме», – подытожил нацист.