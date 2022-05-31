«Укол смертельного яда»: грязные разборки белорусской оппозиции

Как известно, внутривидовая конкуренция – самая жесткая. Белорусская прозападная оппозиция и раньше регулярно подтверждала это утверждение, однако, будучи выдавленной из страны за ее пределы и вынужденная бороться за место под солнцем на чужбине, демонстрирует поистине рептильные повадки.

Междоусобные конфликты, предательства, финансовые махинации – все это было и никого в этой среде подобным не удивишь. Но сговор с целью шантажа, отравления, а возможно и убийства – это уже выход на принципиально новый уровень. Особенно, если учесть то, что жертвой должен был стать главный финансовый махинатор оппозиции, руководитель фонда BYSOL Андрей Стрижак.

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Звукозаписи, подтверждающие существование такого сговора обнародовал бывший силовик Игорь Макар, который также имеет устойчивую скандальную репутацию в оппозиционных рядах. Помимо него на записях присутствует голос другого бывшего силовика из числа оппозиционеров Павла Кулаженко.

Оба давно не живут в Белоруссии, оба активизировались после событий 2020 года, оба засветились в окружении Ольги Карач и принимали участие в печально известных zoom-конференциях, во время которых обсуждались планы убийства Лукашенко и после обнародования которых трое маститых оппозиционеров оказались в СИЗО КГБ. Потом их пути разошлись, Макар разругался с Карач, сблизился с Цепкало и создал свой фонд, а Кулаженко и вовсе уехал на Украину воевать в рядах «полка» имени Калиновского.

Андрей Стрижак.

Разговор, как утверждает Макар, состоялся 28 декабря 2020 года, когда уже стало понятно, что с миллионами долларов, которые собрал Стрижак через свои фонды, что-то не так. Обещанные деньги отказывались выплачивать. Сначала врачам, потом уволенным за участие в несостоявшейся всеобщей политической забастовке, потом родственникам политзаключенных.

Стрижак уже превращался в глазах более-менее адекватных оппозиционеров из финансового гения, который смог аккумулировать на нужды оппозиции в талантливого мошенника, сумевшего обуть всех на миллионы.

В этот момент двое не столь удачливых в финансовом плане оппозиционера решили заставить Стрижака поделиться нечестно нажитым добром. Для этого они планировали оперативно, за неделю- полторы, собрать на него компромат, в котором присутствовал бы состав преступления и предложить «договориться по-хорошему». В случае отказа «договариваться» присутствовал и «форсированный» вариант с ядами – сделать Стрижаку некий укол, который, как было гарантировано Макару, мог быть и с летальным результатом.

Записи Макара содержат семь эпизодов и излагать здесь всю эту детективную историю было бы слишком долго и нецелесообразно, здесь важно свидетельство тех нравов, которые имеют место в белорусской политэмиграции.

Не менее интересно продолжение этой истории. Макар заподозрил, что его хотят попросту использовать и поссорился и с Карач и с Кулаженко. После этого они в один момент удалили всю переписку с ним и те аккаунты, с которых она велась. Обратился он и в литовскую полицию, однако результата его обращение не имело никакого.

Вообще, если верить его словам, в Литве сейчас сложилось даже не лобби, а настоящая мафия белорусских политэмигрантов, имеющая особые связи с государством. Живя в этом государстве, он втихаря и безо всякой рекламы зарегистрировал свой фонд в Польше.

«Все, что вы будете делать в Литве, будет блокироваться штабом Тихановской», – утверждает Макар.

Кстати, о фонде. Зарегистрирован он, как уже было сказано, в Польше, называется «Новый край» и заниматься будет такими непыльными, но очень хлебными вещами как реформирование белорусского искусства и истории, развитие мовы. Короче, перепрошивка культурного кода белорусов по украинским лекалам. Неудивительно, что «благодетели» под такие проекты в Европе и США быстро нашлись.

Интересна и форма оплаты, которую предлагает Макар тем белорусам, которые будут работать на его фонд:

«Деньги никто передавать не будет, работа будет оплачиваться иначе. На базе фонда я буду делать сберегательные инвестиции и на людей, которые будут работать, я буду открывать тут, за границей, банковские счета. Деньги на них будут замораживаться до того времени, пока Белоруссия не станет свободной или до того, когда человек сможет безопасно пользоваться этими деньгами».

В общем, кто-то свои деньги, может, и получит, а остальные… либо ишак околеет, либо падишах помрет, либо Белоруссия не станет свободной по мнению Варшавы, либо произойдет еще какой-нибудь форс-мажор, на который можно будет сослаться, чтобы не отдавать деньги.

В общем, такой вот жабогадюкинг. Мораль сей басни такова – мне не нравится Лукашенко, он не мой герой. Но, если представить, что подобные персонажи оказались бы во власти или около нее и на кону стояло бы не несколько миллионов долларов, а, например, приватизация белорусской госсобственности, то «лихие 90-е» мы вспоминали бы с ностальгией.