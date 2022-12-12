Український письменник: На Западе к нам относятся, как к психически травмированным

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На заявления украинцев, доказывающих, что русские классики бездарны, на Западе с пониманием кивают, но продолжают почитать Чайковского и Достоевского.

Об этом в разговоре с министром культуры и информации Александром Ткаченко заявил украинский писатель, выходец из Галичины Юрий Андрухович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западный цивилизованный мир не во всём такой, как бы нам хотелось. Возможно, потому что их ещё не убивали, не насиловали русские. Они сохраняют этот дифференциальный подход ко всему русскому. Для них остаётся Чайковский одним из популярных композиторов, не скажу, что великим, выдающимся, но он легко слушается. Это своеобразный поп-репрезентант классической музыки, классическая попса. Поэтому все эти музыкальные менеджеры, которые разрабатывают программы фестивалей, концертов, они же думают о продаже билетов, коммерческий успех, и без Чайковского они никуда не могут деться. Однако наше право отказываться, мы в особом положении, мы жертвы агрессии, нам ежедневно причиняют массу преступлений, это всё преступления против человечности. И на самом деле западные люди это тоже понимают, и они не упрекают украинцев за эту позицию. Они просто оценивают наше отношение в категориях травмы», – рассуждал украинец.

«Они кивают в ответ на мою филиппику, что Достоевский плохой писатель и его не стоит переиздавать и переводить. Они кивают, ничего мне не говорят, но я читаю в их глазах – ты просто сейчас в психическом аффекте, ты травмированный, в твоей стране война, поэтому, ладно, говори», – рассказал Андрухович.