«Украденные активы РФ – не такая уж и большая цена за внезапность СВО» – Матвейчев

Максим Столяров.  
24.05.2024 20:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Украина, Финансы


Даже если РФ лишится западных активов, это не такая большая цена за внезапность удара в феврале 2022, ипортозамещение, суверенитет и дискредитацию долларовой системы.

Об этом на канале «PolitWera» заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если РФ лишится западных активов, это не такая большая цена за внезапность удара...

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«Заморозка – это метафора, она означает, что транзакции с этими вещами прекращены, но всё это находится на наших счетах и депозитариях, и смотрите, какая штука. Наш Центробанк рассматривает эти активы как находящиеся у них резервы, и согласно нормам резервирования МВФ, мы печатаем рубли под это, как будто у нас эти доллары есть. Мы их не считаем замороженными и печатаем. Это у них вызывает удивление, типа, что за наглость, мы же заморозили!

А мы говорим: холоду добавьте и замораживайте ещё что-нибудь, мы считаем, что у нас это есть и под это печатаем. Что вы можете противопоставить? Если вы хотите вообще развалить международную долларовую систему и пойти на более радикальные меры, давайте – разваливайте.

Они пошли дальше, они говорят: мы будем проценты с доходов отдавать Украине. Сейчас посчитали, якобы это порядка 3 млрд. долларов, не такие уж большие проценты, они их как-то будут забирать. Кто и как их будет забирать? Кто-то должен за это взять ответственность и перечислить эти деньги, условно, с каких-то корреспондентских счетов, наших счетов, депозитариев. Мы моментально будем на это подавать в суд. Кстати, не все суды ангажированы. Даже если мы везде проиграем, это будет означать беспредел, и во всём финансовом мире, отмену всех правил», – сказал Матвейчев.

«Давайте просто закроем глаза и представим, что мы всё это потеряли (но вернём после победы), что это была та цена, которая была нужна для обеспечения внезапности нашего удара в феврале, ипортозамещения, суверенитета, для того, чтобы дискредитировать долларовую систему. Не такая уж и большая цена», – добавил депутат.

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