«Украденные активы РФ – не такая уж и большая цена за внезапность СВО» – Матвейчев

Даже если РФ лишится западных активов, это не такая большая цена за внезапность удара в феврале 2022, ипортозамещение, суверенитет и дискредитацию долларовой системы.

Об этом на канале «PolitWera» заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заморозка – это метафора, она означает, что транзакции с этими вещами прекращены, но всё это находится на наших счетах и депозитариях, и смотрите, какая штука. Наш Центробанк рассматривает эти активы как находящиеся у них резервы, и согласно нормам резервирования МВФ, мы печатаем рубли под это, как будто у нас эти доллары есть. Мы их не считаем замороженными и печатаем. Это у них вызывает удивление, типа, что за наглость, мы же заморозили! А мы говорим: холоду добавьте и замораживайте ещё что-нибудь, мы считаем, что у нас это есть и под это печатаем. Что вы можете противопоставить? Если вы хотите вообще развалить международную долларовую систему и пойти на более радикальные меры, давайте – разваливайте. Они пошли дальше, они говорят: мы будем проценты с доходов отдавать Украине. Сейчас посчитали, якобы это порядка 3 млрд. долларов, не такие уж большие проценты, они их как-то будут забирать. Кто и как их будет забирать? Кто-то должен за это взять ответственность и перечислить эти деньги, условно, с каких-то корреспондентских счетов, наших счетов, депозитариев. Мы моментально будем на это подавать в суд. Кстати, не все суды ангажированы. Даже если мы везде проиграем, это будет означать беспредел, и во всём финансовом мире, отмену всех правил», – сказал Матвейчев.

«Давайте просто закроем глаза и представим, что мы всё это потеряли (но вернём после победы), что это была та цена, которая была нужна для обеспечения внезапности нашего удара в феврале, ипортозамещения, суверенитета, для того, чтобы дискредитировать долларовую систему. Не такая уж и большая цена», – добавил депутат.