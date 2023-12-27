Украина-2023. Девять зрад и одна перемога

В конце года обычно принято подводить некие итоги и вспоминать самые важные вехи, отдавая должное как наиболее заметным факапам, так и достижениям. Для Украины уходящий год был богатым на события. Среди них можно выделить условный топ-10, получивших наибольший резонанс. Итак, поехали. Коротко о каждом.

Безусловно, самым главным событием года, оно же – «разочарование года» стало громко анонсированное и в итоге проваленное авантюрное контрнаступление ВСУ на Южном фронте в Запорожской и отчасти Херсонской областях. Его неудача предопределила тот неблагоприятный для Украины политический расклад, внутри которого предстоит развиваться другим событиям в течение следующего года.

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Провал наступления превращает многолетнюю позиционную войну из гипотетической возможности – в неотвратимую необходимость, что, в свою очередь, делает актуальной для Украины дополнительную масштабную мобилизацию, а так же резко увеличивает и без того чудовищную зависимость страны от гарантированных долгосрочных поставок вооружений. Которые, как оказалось, совсем не гарантированы.

Второй по значимости и медийному вниманию как на Украине, так и за ее пределами «зрадой» – бесспорно стала эпичная заруба между «слонами» и «ослами» в американском Конгрессе вокруг денег для Украины на следующий год.

В этом вопросе украинцам не повезло – они, как Остап Бендер из известного романа, «попали под лошадь» предвыборных разборок в «империи добра», в ходе которых им пришлось конкурировать за американское бабло и внимание с Израилем и борьбой с нелегальными мексиканскими мигрантами. Как говорится, вас много, а бюджет один.

Пока что промежуточный итог этого боя не в пользу Украины, оставшейся без подарка на католическое Рождество. Непримиримые соперники вновь разойдутся по углам политического ринга в начале января. Может тогда Украине подфартит. Но это неточно.

Бронза в нашем импровизированном хит-параде достается территориальным потерям Украины. Не то, чтобы в уходящем году они были какими-то значимыми и существенными, однако, несомненно стали сверхчувствительными в пропагандистском и символическом смысле. Речь идет о майском падении «крепости Бахмут» и декабрьском оставлении Марьинки.

В том, что потеря двух небольших и стратегически не очень значимых населенных пунктов стала для украинского общества трагедией вселенского масштаба виновата сама же украинская пропаганда, перед этим раздувшая значимость обороны Бахмута и Марьинки и сделав их символом «несломленного духа». И вот, выяснилось, что дух все же сломался.

Горечь зрады в обеих случаях усугубляет количество потерь в живой силе – по разным оценкам, это десятки тысяч людей, угробленных совершенно зря.

Сейчас аналогичная участь ожидает и «крепость Авдеевку», что признал сам главком Залужный в эфире телемарафона, спрогнозировав, что оставление этого города в 23 км от Донецка – дело не принципа, а всего лишь ближайших нескольких месяцев.

Показательно, что никто не задал Залужному простой вопрос: если город все равно придется сдавать, не лучше ли сделать это сейчас, чтобы сберечь людей, которые погибнут, защищая то, что все равно по всем прогнозам придется сдать. Но, видимо, у командования ВСУ какая-то своя логика.

Четвертое место уходит похеренным мечтам о 50 миллиардах евро от ЕС на ближайшие четыре года. Евробоссы с большим трудом нашли эти деньги, буквально оторвали их от сердца и практически уломали участников «евроколхоза» с ними расстаться в пользу Незалежной, но тут пришел Орбан и испортил всю малину, заблокировав аттракцион невиданной щедрости венгерским вето.

Теперь в Брюсселе изобретают другой вариант – как взять Украину на содержание в обход мнения Венгрии. Но и сумма, которую готовы отстегнуть Киеву, уже скромнее – всего 20 миллиардов евро.

Замыкает лидерскую пятерку украинских зрад 2023 года шумно презентованная и тихо скончавшаяся под елочку идефикс Банковой насчет проведения уже в этом году какого-то «мирного саммита» без России, который, по замыслу западных стратегов, должны был подписать страны глобального Юга под «формулой мира» из десяти пунктов авторства Зеленского. С этой целью западники и их киевские протеже без устали мотались по всему свету как угорелые, охмуряя глав самых экзотических стран и проводя один за другим саммиты – в Копенгагене, Джидде, Нью-Дели, на Мальте.

И пока что выхлоп с этой бурной деятельности близок к нулевой отметке. Чаемое единство Третьего мира с Зеленским и компанией как-то не вытанцовывается. В общем и целом все вроде бы согласны, но как доходит до мелочей и частностей, внушительные песочные замки начинают разваливаться, оставляя Украну с носом – как Буратино у нарисованного очага в каморке папы Карло.

На шестой позиции – наметившийся под конец года уход Украины из фокуса первостепенного внимания ведущих мировых СМИ. Начавшийся как главное событие в мировой истории и освещавшийся буквально из каждого западного утюга конфликт в степях Украины с Зеленским в главной роли, постепенно стал для западных медиа и формируемого ими общественного мнения одним из многих. Произошла рутинизация и привыкание, а конкурировать за внимание падкого на сенсации зрителя с более свежими и горячими новостями из Газы и других уголков мира оказалось не так просто.

Все это выразилось в мелких, но знаковых репутационных ударах. Так, Зеленский в этом году не попал на обложку журнала Time и не стал «Человеком года», как ему прочили. А затем с главной страницы сайта влиятельного издания The Washington Post убрали отдельную вкладку, посвященную войне на Украине. Раньше она была рядом с темами «Politics», «Opinions» и «Style».

Таким образом, это издание, входящее в ведущую пятерку американских общественно-политических СМИ, про Украину для себя уже все решило. Теперь новости с берегов Днепра оказались рядом с новостями из Танзании или из Перу.

Несомненно, что исход украинской повестки из фокуса внимания ведущих западных СМИ будет продолжен. Кто-то раньше, а кто-то позже, но примеру The Washington Post последуют и остальные «акулы» американской журналистики. Для киевских это крайне скверный знак – их с их хотелками и проблемами уже явно задвигают на периферию повестки. А в мировой политике как в детдоме или в многодетной семье – кто раньше встал, того и тапки.

На седьмом месте в рейтинге зрад – пролет как фанера над Париже…простите, Вильнюсом, в ходе летнего саммита НАТО, который в Киеве пиарили едва ли не на одном уровне с контрнаступлпением и буквально считали оставшиеся до него дни, рассчитывая получить в столице Литвы приглашение к членству в НАТО.

Но к разочарованию киевских, этого не произошло. Вместо приглашения в члены натовцы предложили Украине какой-то суррогат в виде двусторонних переговоров о гарантиях безопасности с каждым членом НАТО в отдельности. И натовцев можно понять – ведь их Украина интересует не сама по себе, а главным образом как плацдарм для создания угрозы России. Для этого членом НАТО быть вовсе не обязательно.

Как правильно отметил один московский политолог, надо только быть несубъектной страной, старательно выполняющей пожелания хозяев. А киевские стараются, этого у них не отнять.

Восьмая ступенька нашего хит-парада – это опубличивание на международном уровне слабеющей поддержки Зеленского внутри Украины, серьезных проблем с легитимностью его режима в контексте отмененных выборов и завершения президентской каденции и главное – публичная, на весь мир, демистификация созданного усилиями украинской и проукраинской пропаганды мифологического образа единой, сплоченной и монолитной команды патриотов в Киеве, плечом к плечу отражающих «российскую агрессию». По репутационной значимости для Зе-режима – это равносильно публично произнесенной мальчиком из сказки Андерсена фразы о голом короле.

Выяснилось, что никакого монолита в Киеве нет, а есть террариум единомышленников, готовых вцепиться друг другу в глотки в любой удачный момент. Внезапно оказалось, что Зеленский, с которого еще в начале прошлого года лепили фигурки для детских игр, вовсе не супергерой, а маленький наполеончик с замашками диктатора, вдобавок к тому еще и мстительный и завистливый к чужой популярности и славе.

В данном случае – к славе нового героя западных СМИ – главкома ВСУ Залужного, противопоставление которого Зеленскому и позиционирование в качестве новой надежды Украины стало в западных СМИ общим местом. И теперь все увлеченно обсуждают, сколько еще Зеленскому удастся усидеть в кресле, и не сковырнут ли его с него досрочно. Согласитесь, для самого Зеленского – это весьма болезненное падение короны с головы.

Наконец, девятая и последняя из глобальных украинских зрад 2023 года – мобилизационная. Если в первый год СВО вся украинская и западная пресса упорно не замечала ни украинских потерь , ни проблем в ВСУ, а подсчитывала потери и проблемы России, то под конец уходящего года хорошим тоном для любого уважающего себя западного СМИ стала публикация материалов о том, как все плохо в ВСУ и какие чудовищные они несут потери.

Западные отставные генералы принялись советовать Украине для восполнения санитарных потерь ставить под ружье женщин и беженцев, а западные политики и журналисты соревнуются в том, кто назовет большие цифры украинских потерь. На этом фоне данные российского Минобороны едва ли не самые скромные и объективные.

Миф о непобедимых и героических ВСУ, как карета Золушки в полночь, внезапно превратился в тыкву унылых сетований о страшной и непреодолимой линии Суровикина и срывания покровов для западной публики, внезапно узнавшей тщательно скрываемую от нее правду о том, что миллионы украинцев не хотят служить в ВСУ и делают ноги из страны всеми доступными способами.

Внутри же самой Украины стало очевидным даже ура-патриотам, что мобилизация не пользуется поддержкой масс и проводить ее нужно драконовскими, насильственными методами. Где же те самоотверженные герои, ставшие грудью весной 2022 года на пути путинских орд? Ответ на этот вопрос дают многочисленные видео с украинских кладбищ, на которых рябит в глазах от желто-голубых флагов над могилами.

Ну и десятое место в хит-параде. Не может же быть так, чтобы за весь год были одни только зрады и никаких перемог? Мир не состоит из одного лишь негатива. И действительно, на евросаммите в Брюсселе 14-15 декабря Украине подфартило – благодаря умывшей руки Венгрии европейцы утвердили решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС. Чем не сбыча мечт? Разве не за это стоял майдан? Как написали по этому поводу сами киевские СМИ – «Украине подарили надежду». А надежда, как известно, умирает последней.