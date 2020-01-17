«Украина 24». Старые песни о главном

17.01.2020, Киев, Сергей Устинов

Перед новым годом в информпространстве Украины довольно мощно стартовал новый телеканал Рината Ахметова с названием «Украина 24» и заявленным желанием побороться за лидерство в соответствующем сегменте рынка.

Слухи о появлении нового вещателя ходили давно – еще с весны прошлого года. Правда, тогда его перспективы связывали с политическим «браком по расчету» между казавшимся перспективным политическим новичком Евгением Мураевым и старейшиной олигархического цеха Ринатом Ахметовым. А сам канал кулуарным знатокам виделся политой щедрым дождем ахметовских инвестиций реинкарнацией мураевского телеканала НАШ, слухи о покупке которого Ахметовым для развития именно на этой базе круглосуточного информациоенного вещания подогревались все минувшее лето и начало осени.

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Последний раз слухи о продаже телеканала Мураевым Ахметову транслировал в своем блоге в начале декабря минувшего года нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский – сам в прошлом медийщик и один из мелких акционеров «Плюсов» Коломойского.

Однако, не задалось. То ли Ахметов с Мураевым не сошлись в цене, то ли Мураев получил предложение получше, то ли стороны разочаровались друг в друге после неудачного для обоих хождения на выборы – сначала президентские, на которых Мураев поддержал рейтингово провального ахметовского ставленника Вилкула, а затем и парламентские – на которых ахметовский Оппоблок провалился уже под водительством самого Мураева.

Версий много, но факт остается фактом: мураевский НАШ и ахметовская «Украина 24» – это не один, а два разных проекта, развивающихся параллельными курсами. Разве что мураевское ТВ стало частичным кадровым донором для нового детища Ахметова. В частности, туда уходит ведущим, до недавнего времени – руководитель канала НАШ, Тигран Мартиросян.

Что же до «Украины 24», то у Ахметова пошли традиционным для украинских СМИ путем и еще 7 ноября прошлого года переоформили уже выданную общенациональную цифровую лицензию на вещание для входившего в ахметовский медиахолдинг небольшого нишевого медицинского канала «Эскулап» со сменой логотипа на «Украина 24», а также сменой программной концепции – с информационно-просветительской + кинопоказ на чисто информационную.

Уже 16 декабря 2019 года состоялся запуск студий канала, тогда же началось техническое вещание. Январь пройдет под знаком согласования линейки авторских программ и наполнения сетки вещания новыми проектами, а в феврале состоится презентация сезона. Бомбардировать зрителя новостями намерены интенсивно – каждый час будут выходить 10-минутные выпуски новостей, а вечером – итоговый 30-минутный выпуск.

Судя по заявленным планам развития и анонсированным вливаниям, у Ахметова решили всерьез потеснить «китов» украинского информационно-политического телевидения. Не секрет, что недавно самый богатый украинец был одновременно и единственным из олигархов, не имевшим собственной «политической кнопки» на ТВ.

Практически все его медиа-проекты были коммерчески успешными, но политически маловлиятельными и, как следствие, владелец СКМ не имел прямого доступа к форматированию общественного мнения, которое имели и Пинчук, и Фирташ, и Медведчук, и Коломойский, и Порошенко, и даже львовский мэр Садовой со своим информационным каналом «24».

Такая диверсификация, наряду с массовой скупкой «легионеров» – теперь уже не футбольных, а журналистских, должна помочь вырастить нового медиа-монстра бройлерным методом, в ускоренные сроки.

Помимо уже законтрактованного Ахметовым Савика Шустера, среди новых-старых звезд канала мы увидим хорошо знакомого украинцам россиянина Евгения Киселева. Теперь он будет рассказывать зрителям о том, что такое реальная политика. Программа с одноименным названием будет в чем-то просветительской.

«Пора взрослеть всем нам. Очень многие люди по-прежнему ведутся на сладкие обещания, посулы, разговоры политиков, которые потом не держат свое слово, не держат своего обещания. А на самом деле политика – вещь суровая и жестокая, и нам к этому надо привыкать. И на выборах, соответственно, делать правильный выбор, думать головой. Пора думать головой. Реальная политика – это та политика, в которой думают головой и где политики не рыцари в белых одеждах, а люди, которые борются за власть, за свою политическую карьеру, за какие-то групповые интересы», – вещает сам Киселев о поставленной перед ним сверхзадаче.

О том же, чьи именно групповые интересы будет отстаивать «реальная политика» с помощью нового канала, думаю, лишний раз говорить не нужно.

Среди других неожиданных приобретений нового канала – авторская программа скандальной журналистки 5 канала Янины Соколовой, не стеснявшейся называть себя в эфирах с экс-президентом «проституткой Порошенко» – дескать, так ее обзывают недоброжелатели за верноподданничество хозяину канала.

В медиасреде уже пошли разговоры о том, что контракт Соколовой с Ахметовым будто бы «зашкварный» для обоих, хоть и по разным причинам. Однако думается, такие оценки – явное преувеличение. В конце концов, почему бывшая пропагандистка Порошенко не может работать у Ахметова – одного из самых главных бенефициаров политики экс-президента, при котором была придумана обогащавшая олигарха энергетическая схема «Роттердам+».

А что до Соколовой, то все мы прекрасно помним прецедент еще одной известной киевской журналистки Юлии Литвиненко – которая после выборов сменила порошенковский канал «Прямой» на один из каналов Медведчука. И небо на землю не упало. Несмотря на то, что публика, окормляемая каналами Порошенко и Медведчука, совсем не жалует друг друга. В таких альянсах, как правило, нет ни ничего неожиданного, ни ничего личного. Только бизнес.

Что же до направленности вещания «Украины 24», то тут вряд ли стоит ждать каких-то перемен по сравнению с уже знакомым зрителю наполнением новостей существующего ахметовского канала «Украина» и ахметовской же газеты «Сегодня», откуда на «Украину 24» переходит значительная часть коллектива. Ютуб-канал нового вещателя дает исчерпывающие представления о векторе будущей политики.

Каких спикеров и что нового мы там видим помимо фирменных «Вечера с Яниной Соколовой» и «Реальной политики» с Киселевым?

Вот, навскидку, выложенные ролики уже вышедших в рамках тестового вещания программ: «Вице-премьер Кулеба о членстве в НАТО»; «Валентин Наливайченко прокомментировал расследование авиакатастрофы в Иране».

Далее по списку: премьер Гончарук, секретарь СНБО Данилов, глава МИД Пристайко, три видеообращения президента Зеленского, брифинг главы Нафтогаза Коболева, новогодние поздравления от Ахметова, президента Зеленского, спикера ВР Разумкова, премьера Гончарука и ахметовского ФК «Шахтер». Интервью с «освобожденными из российского плена узниками», выступления Ляшко ( куда ж без него) в защиту ахметовских схем в энергетике и тд и тп. В общем, нет ничего более нового, чем еще не успевшееся забыться старое.

Иначе говоря, правы те, кто предполагал стремление Ахметова продать новой власти собственную лояльность и информационное влияние на общество в обмен на учет его стратегических интересов в базовых для СКМ отраслях экономики.

Не зря же, уже упоминавшийся выше близкий к конкуренту Ахметова Коломойскому нардеп Дубинский сетует в своем блоге на то, что укомплектованный большинством из «слуг народа» парламентский комитет по вопросам финансовой политики на своем первом в новом году заседании отказался утверждать проталкиваемое лоббистами группы Приват увеличение рентных платежей для металлургов, которое ударило бы по карману владельца СКМ и аффилированных с ним бизнесменов.

Впрочем, зачем пересказывать? Слово самому Дубинскому:

«Как выяснилось, обкладывать дополнительными налогами и поборами мы – как монобольшинство – можем только самозанятых, айтишников и евробляхеров. Потому что бюджету нужны деньги, нужно потуже затянуть пояса ради светлого будущего и вот это вот все, под соусом всеобщей фискализациии. Когда же заходит речь об Ахметове, Новинском или Жеваго – деньги бюджету резко становятся не нужны.

Поэтому сегодня Комитет отказался поддержать изменение базы налогообложения и установление справедливой рентной ставки на добычу руды и сохранил для олигархических кланов сверхприбыли.

В цифрах это выглядит так: при мировой практике разделения прибыли от добычи полезных ископаемых государство/собственники горнообогатительных комбинатов 50 на 50 — украинским владельцам ГМК разрешили оставлять себе 75-85% прибыли от добычи и продажи добытых из недр ресурсов, которые являются собственностью государства.

В деньгах – это около 5-8 млрд гривен недополученных доходов бюджета, которые могли бы пойти на пенсии, зарплаты врачам и учителям.

Но теперь уйдут на покупку футболистов, вертолетов и лимузинов.

С Новым годом. И старой схемой», – сетует нардеп.

И вот скажите, будь вы на месте главного олигарха страны, разве ради такого дела вам было бы жалко запилить новый телеканал и крутить по нему хорошо знакомые старые песни о главном?