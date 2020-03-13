Украина: 48 часов до «железного занавеса»

13.03.2020, Киев, Сергей Устинов

Несколько часов назад Совбез Украины оповестил сограждан, что через 48 часов граница будет на две недели закрыта для иностранцев. Самих же украинцев настоятельно просят не выезжать за кордон. В общем, как при Сталине – въезд и выезд закрыт – кроме тех, кто по особому распоряжению властей.

Такие экстраординарные меры на фоне уже предпринятых ранее беспрецедентных для новейшей истории, вызывают резонный вопрос о целесообразности превращения крупной центральноевропейской страны в зону отчуждения. Это притом, что официальная статистика утверждает: заболело трое, а умер один. Это – на всю страну. Когда пару лет назад от кори люди умирали десятками, таких мер не предпринимали.

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Вообще, в этой украинской коронавирусной истории очень много странного и малопонятного. В частности, странно наблюдать, как вместо того, чтобы предотвратить панику и истерию, успокоить население, верховная власть вот уже который день целенаправленно именно тем и занимается, что искусственно разжигает панику и нагнетает истерию, не обоснованную никакими официальными фактами. Не считать же такими фактами предположения чиновников и экспертов о том, что на Украину к Пасхе должны вернуться миллионы заробитчан, и все они при этом почему-то обязательно будут заражены.

С самого начала объявления режима карантина начали ходить нехорошие ассоциации с введенным на закате режима Порошенко военным положением. Мол, в обоих случаях политической целесообразности больше, чем реальной угрозе стране. И в целом, для скепсиса есть все основания.

В стране, где, снова повторюсь, официально заболели трое, а умер один, уже успели ввести общенациональный карантин до конца месяца, запретить массовые собрания, концерты, закрыли ТРЦ, театры и кинотеатры, школы и университеты, моют троллейбусы в костюмах химзащиты (хорошо хоть не в скафандрах), а сегодня запретили ВСЕ авиасообщение с внешним миром и закрылись от иностранных туристов, позакрывали КПП на границах с неподконтрольным Донбассом и Молдовой, а вдобавок, как сообщают телеграм-каналы из околопрезидентского пула, стоит вопрос о том, чтобы закрыть на замок парламент: «Если эпидемия коронавируса будет прогрессировать, то Верховную раду частично закроют. Будут проводить только заседания по чрезвычайным вопросам», – вангует телеграм-канал «Легитимный».

Как будто мало того, что ограничительные меры уже нанесли удар под дых гражданским авиаперевозкам и туристическому бизнесу.

Заметьте, вся эта волна идет не снизу, от темных и одичавших селян, как в Новых Санжарах, а сверху – от людей, объявивших себя «европейскими реформаторами».

Как должны реагировать на всю эту мышиную возню людей наверху те, кто внизу? Официальная версия – мол, все это меры, призванные предотвратить и успокоить, не выдерживает логической критики. Так не успокаивают. То, что мы видим – это классический пример раздувания из мухи слона. Заставляющего прежде спокойных и уверенных в том, что у властей все под контролем людей бежать в ближайший супермаркет, скупать сахар, спички, гречку и туалетную бумагу. Что уже происходит в действительности и в Киеве, и в ряде других городов.

Нет, тут явно что-то не то. И на сей раз это не конспирология и не досужие домыслы. А простая как дважды два логика. Если официальная статистика правдива и в сорокамиллионной стране действительно лишь трое заболевших и один умерший, то, учитывая процент летальности от нового вируса, волноваться особо не о чем. Да, конечно, какие то меры предосторожности ввести стоит, но то что мы наблюдаем сейчас – с опусканием над страной едва ли не железного занавеса, выглядит совершенно избыточно. Многих из уже веденных на Украине мер не предпринимают многие из стран, где счет умершим идет на десятки.

Другое дело, если власти мутят со статистикой и скрывают истинное положение дел с размахом заболеваемости. Если больных на самом деле в разы больше, а умерший не один, тогда чиновничья паника выглядит обоснованно. Но это лишь гадания на кофейной гуще, как оно там на самом деле, мы не знаем. И пока что такое ощущение, что с помощью этой истерии власть решает какие-то свои, непонятные непосвященным проблемы, далекие от вопросов здоровья людей.

Нам же с вами остается лишь ждать. Если парламент действительно перестанет голосовать, значит, конспирологи попали пальцем в небо, и заговора нет. Если же мы увидим, как предсказывают некоторые, что голосованию по рынку земли эпидемия не помеха, а вот протестовать против этого – зась, значит, правы скептики, и через неделю-две станет очевидно, насколько все запущено, и что пресса по недомыслию упустила, а что преувеличила.