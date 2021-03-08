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09.03.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина
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Украина 8 марта обстреляла жилые районы ДНР

Новости Украины

Украинские формирования провели массированный обстрел ДНР, в результате чего были повреждены одиннадцать жилых домостроений.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские вооруженные формирования вновь грубо нарушили действующие договоренности по соблюдению режима прекращения огня. Обстрел, спланированный в день празднования Международного женского дня, только подтверждает отсутствие морали у командования ВСУ,  спланировавшего провокацию во время праздников.

Боевики 3 батальона 28 омбр осуществили интенсивный обстрел из вооружения БМП-2 и гранатометов по населенному пункту Старомихайловка, при этом выпустив тридцать снарядов. Также огонь велся из стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксированы повреждения одиннадцати жилых домостроений по адресам: ул. Чкалова д. 18Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 и 39, ул. Гагарина д.8 кв.1, д.9 кв. 1 и 2», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ вели огонь с позиций, расположенных в непосредственной близости от жилых домов населённого пункта Красногоровка, прикрываясь, таким образом, мирными жителями.

«Подобные нарушения в очередной раз свидетельствуют о неспособности руководства Украины обеспечить взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, а также отсутствии заинтересованности командования украинских вооруженных формирований в стабилизации обстановки на линии боевого соприкосновения.

Обращаем внимание СММ ОБСЕ на грубейшее нарушение Украиной действующих договоренностей, демонстрирующее отсутствие стремления Киева к мирному завершению гражданской войны на Донбассе», – добавили в НМ ДНР.


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