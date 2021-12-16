Украина активизировала провокационную военную активность у границы с Приднестровьем

16.12.2021  21:20 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
Новости Украины

Беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины заметно увеличили облеты территории у границы с Приднестровьем.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале российский военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины заметно увеличили облеты территории у границы с Приднестровьем....

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«Нам удалось побывать буквально в нескольких километрах от старого советского аэродрома в селе Лиманское, расположенного на украинской территории, где в настоящей момент Киевом развернута большая военная база для беспилотной авиации», – пишет Пегов.

По его словам облеты совершают беспилотные аппараты европейского и американского производства.

Кроме того, подразделения морской пехоты Украины, базирующиеся в Одесской области, на протяжении последних месяцев регулярно выгоняют артиллерийские орудия в поле – прямо у границы с ПМР, которая проходит по Кучурганскому лиману.

«Артиллерийские стрельбы «на запиши» – как говорят у военных – украинские морпехи на своём берегу лимана проводят всё чаще. Свои действия Киев объясняет военными учениями. Стрельбы «на запиши» – означают развёртывание орудий и личного состава непосредственно в зоне предполагаемых боевых действий (не на учебном полигоне!). При этом командиры расчетов получают реальные координаты и заряжают установки, пушки и т.д. боевыми снарядами – разве что выстрел производится номинально (отсюда – «на запиши»), а во всем остальном действия украинских военных максимально приближены к фронтовой обстановке.

Очевидно, что приоритетными целями во время таких тренировок для ВСУ являются объекты инфраструктуры ПМР, правительственные объекты в Тирасполе, а также пункты базирования российских миротворцев. Отметим также, что это далеко не единственные факты, говорящие об активной подготовке Киева к агрессивным действиям в отношении Приднестровья», – написал Пегов.

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