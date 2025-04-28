Украина анонсирует волну убийств в России сразу после объявления перемирия

В случае объявления заморозки боевых действий украинские службы должны активизировать свою деятельность в российском тылу и осуществить целый ряд политических убийств.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая задала вопрос депутату, как он оценивает случившийся накануне подрыв российского генерала Москалика в Подмосковье.

«Я доволен. Это хорошая работа наших спецслужб. Думаю, если даже мы дойдем до приостановки войны, работа спецслужб только начнется. И вот это направление – ликвидации преступников, который стреляли по мирному населению, запускали ракеты, анализировали, принимали решения, отдавали приказы – это будет основная работа наших спецслужб, разведок наших, службы безопасности, чтобы эти люди понесли наказание, где бы они ни были, чтобы эти люди боялись вообще не то, что выезжать за территорию РФ, но вообще из дома выходить. И это будет задание в ближайшие 10-30 лет», – сказал Костенко.