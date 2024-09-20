Украина атаковала арсенал ВС РФ в Тверской области благодаря координатам США – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
20.09.2024 17:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Удар по ракетному арсеналу в селе Торопец Тверской области был успешным для Украины – благодаря данным спутниковой разведки США.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Василия Голованова заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удар по ракетному арсеналу в селе Торопец Тверской области был успешным для Украины –...

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«Вы меня спросите, как носители прошли такой километраж и как они долетели до туда. Их, во-первых, слышно, во-вторых, система ПВО должна их отслеживать. Но, оказывается, сама операция была, наверное, построена так, что были и отвлекающие удары, и прямые. Отвлекающие для систем ПВО, было массовое количество дронов.

Но сама по себе привязка – дроны или беспилотные летательные аппараты, которые идут на большое расстояние, они должны к чему-то привязываться. Или к спутниковой группировке, а это – к космическим войскам Соединенных Штатов Америки, эта спутниковая группировка, или «Старлинки», или GPS», – отметил он.

«Так вот, оказывается, наши нашли возможность, наши технари, планировщики – нашли возможность по соответствующим привязкам заложить программное обеспечение, полетное задание именно тех боевых устройств, которые туда попали, и в принципе, операция была спланирована на отлично», – заключил Стариков.

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