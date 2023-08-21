Украина атаковала ещё один аэродром в российском тылу

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Второй за последние сутки российский аэродром в тылу был атакован украинскими беспилотниками – на этот раз в Калужской области. Издание Mash утверждает, что дрон со взрывчаткой был сбит, на месте падения образовалась воронка, начался пожар, который потушили.

Издание Baza сообщает о повреждении одного самолета, «который не использовался». Это уже вызвало ликование украинской пропагандистской «сетки». Официальных сообщений российских военных о ЧП нет. Зато телевизионные комментаторы вспомнили тему применения ядерного оружия.

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«Резкая активизация диверсионно-разведывательных групп СБУ и ГУР МОУ на российской территории: атаки против аэродромов ВКС РФ с использованием коммерческих квадрокоптеров, доработанных для боевого применения. Предварительное целеуказание и планы операций на этапе разработки обеспечиваются развединформацией от западных спецслужб. Необходимо по спецканалам довести до Вашингтона, что в случае повторения подобных атак против аэродромов базирования самолетов Дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, МиГ-31К), а также попыток атак против баз атомных подводных лодок (многоцелевые АПЛ и ПЛАРБ), Москва практически применит тактическое ядерное оружие против группировок и объектов ВСУ», – заявил Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

А обозреватель Борис Рожин комментирует инцидент так:

«Весьма вероятно был запущен с территории РФ, что, опять же, намекает на необходимость усиления охраны аэродромов и активизации контрдиверсионных мероприятий. Также в воздухе по-прежнему висит вопрос по ужесточению наказания для лиц связанных с украинскими спецслужбами».