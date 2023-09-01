Украина атаковала город российских атомщиков

Олег Кравцов.  
01.09.2023 10:17
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Дзен, Россия, Терроризм, Украина, Энергетика


Сегодня украинские дроны атаковали город Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил губернатор области Роман Старовойт.

Сегодня украинские дроны атаковали город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Об этом, передает корреспондент...

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«Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются», – написал он утром в своем тг-канле.

Позже он добавил подробности и внес некоторые коррективы.

«Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено – пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один», – уточнил Старовойт.

При этом в паблике Курской АЭС отмечается, что станция работает в штатном режиме.

Освещающий военную тематику блогер Герман Куликовский, автор тг-канала «Старше Эдды» считает, что такие атаки чреваты ответным ядерным ударом России.

«Сообщают, что хохлы ударили по Курчатову, в котором располагается Курская АЭС. Безумные в шаге от того, чтобы даже самые стойкие противники применения в ходе СВО ТЯО (ваш покорный слуга входит в их число) заявили: да реально е…аните уже спецбоеприпасом, чего их жалеть…», – написал Куликовский.

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