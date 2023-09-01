Украина атаковала город российских атомщиков

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Сегодня украинские дроны атаковали город Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил губернатор области Роман Старовойт.

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«Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются», – написал он утром в своем тг-канле.

Позже он добавил подробности и внес некоторые коррективы.

«Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено – пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один», – уточнил Старовойт.

При этом в паблике Курской АЭС отмечается, что станция работает в штатном режиме.

Освещающий военную тематику блогер Герман Куликовский, автор тг-канала «Старше Эдды» считает, что такие атаки чреваты ответным ядерным ударом России.

«Сообщают, что хохлы ударили по Курчатову, в котором располагается Курская АЭС. Безумные в шаге от того, чтобы даже самые стойкие противники применения в ходе СВО ТЯО (ваш покорный слуга входит в их число) заявили: да реально е…аните уже спецбоеприпасом, чего их жалеть…», – написал Куликовский.