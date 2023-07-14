Украина атаковала город российских атомщиков

Олег Кравцов.  
14.07.2023 09:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина предприняла попытку атаковать в Курской области город Курчатов, где расположена АЭС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Украина предприняла попытку атаковать в Курской области город Курчатов, где расположена АЭС. Об этом,...

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«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», – написал глава региона.

По его словам, частичные повреждения получил многоквартирный дом, у которого посечен фасад и стекла.

«Обязательно поможем жителям с восстановлением в ближайшее время», – пообещал Старовойт.

Кроме того, сегодня утром стало известно, что вчера ВСУ попытались нанести удар по Воронежу.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», – сообщил воронежский губернатор Александр Гусев.

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