Украина атаковала город российских атомщиков
Украина предприняла попытку атаковать в Курской области город Курчатов, где расположена АЭС.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
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«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», – написал глава региона.
По его словам, частичные повреждения получил многоквартирный дом, у которого посечен фасад и стекла.
«Обязательно поможем жителям с восстановлением в ближайшее время», – пообещал Старовойт.
Кроме того, сегодня утром стало известно, что вчера ВСУ попытались нанести удар по Воронежу.
«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», – сообщил воронежский губернатор Александр Гусев.
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