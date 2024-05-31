Украина атаковала Краснодарский край и Казань. Россия – Киев

Олег Кравцов.  
31.05.2024 08:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские беспилотники совершили массированный налет на Краснодарский край. В ходе удара поражен объект энергетической инфраструктуры.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Украинские беспилотники совершили массированный налет на Краснодарский край. В ходе удара поражен объект энергетической...

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«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО. В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов», – написал губернатор в своем тг-канале в четыре утра.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

«Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», – добавил Кондратьев.

Кроме того, сейчас в аэропорту Казани введен план «Ковер» – задержаны несколько рейсов. По предварительным данным, в небе региона замечены украинские дроны.

А городские власти Киева отчитались о ракетном ударе по столице.

«Во время последней воздушной тревоги враг нанес по Киеву ракетный удар. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты», – говорится в сообщении киевской военной администрации.

Утверждается, что все цели уничтожены, но «в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении».

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