Украина атаковала крупнейшую нефтебазу Крыма

Анатолий Лапин.  
07.10.2024 08:08
  (Мск) , Симферополь
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Сюжет дня


Украинская армия нанесла удар по нефтебазе в Феодосии. Кадры возгорания активно распространяют вражеские ресурсы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным местного градоначальника Игоря Ткаченко, в результате атаки жертв и пострадавших нет, но на нефтебазе возник пожар, сообщил глава администрации в своем Телеграм-канале. Ограничено движение транспорта на нескольких прилегающих к базе улицах.

Украинская армия нанесла удар по нефтебазе в Феодосии. Кадры возгорания активно распространяют вражеские ресурсы,...

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Отслеживающий активность в зоне СВО канал «Треугольник» сообщает, что атака была осуществлена ракетами ATACMS. Перед этим враг отправил на Крым несколько волн беспилотников.

Спикер «Украинской добровольческой армии – Юг», глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Телеграм-канале пригрозил атакой на Севастополь:

«Хочу отметить, что феодосийская нефтебаза, морской нефтяной терминал является наибольшим из двух наибольших в Крыму. Еще такая нефтебаза существует в Севастополе. Как говорят, доберемся и до неё».

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