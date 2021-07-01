Украина атаковала Крым и Донбасс шариками

01.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Майданные активисты запустили на Крым меджлисовский флаг и пропагандистские листовки, посвященные Дню Конституции Украины.

Об этом в своем блоге рассказал один из участников мероприятия Одиссей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие было приурочено также к 30-летию с момента проведения меджлисовского Курултая.

«Поздравляем всех с Днем Конституции Украины и годовщиной восстановления Курултая крымскотатарского народа. Флаг размером 9×16 метров полетел в Крым. А Крым это Украина, как ни крути», – написал Наумов.

По словам меджлисовца Исмаила Рамазанова, листовки в этот раз долетели до Крыма и были разбросаны над Джанкоем.

«Поздравляем наших крымчан с днем Конституции Украины и днем флага крымскотатарского народа. Украинские небесные патриоты в очередной раз побили свой рекорд и поздравили жителей временно оккупированного города Джанкой патриотическими открытками. Крым это Украина», – хвастается Рамазанов.

Похожая акция прошла и на границе Украины с ДНР – военнослужащие 72-й ОМБР и местные активисты запустили желто-голубое полотнище в сторону Донецка.

«Сегодняшнее мероприятие является напоминание для российских оккупантов, что украинский флаг будет развеваться над временно оккупированным украинским Донецком, ведь оккупация является не вечной и за все преступления придется отвечать. Для местного населения, временно оторванного врагом от нашей страны, желто-голубой флаг является приветствием по случаю 25-й пятой годовщины провозглашения Конституции Украины и в седьмой годовщины освобождения от российских оккупантов украинских городов Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Также наш флаг является напоминанием, что о них помнят и не забывают», – говорится в сообщении бригады на странице в Фейсбук.