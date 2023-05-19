Украина атаковала Крым

Любовь Смирнова.  
19.05.2023 11:17
  (Мск) , Симферополь
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Ночью в Северном Крыму в районе Джанкоя сбили четыре беспилотника. Один аппарат упал на железнодорожные пути в районе станции «Соленое озеро».

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ночью в Северном Крыму в районе Джанкоя сбили четыре беспилотника. Один аппарат упал на...

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«Силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – рассказал Аксенов.

Жители Джанкойского района в местных пабликах сообщают, что в 1:50 сработал сигнал «Внимание всем», а в 2:15 были слышны взрывы. В некоторых домах взрывной волной выбило стекла.

Сообщается, что на пути упал беспилотник самолётного типа. Он оборвал контактную сеть, и движение поездов пришлось приостановить. На месте падения находится множество обломков. Сейчас там работают взрывотехники.

Напомним, утром 18 мая в результате подрыва железнодорожных путей сошли с рельс пять вагонов товарного поезда в районе станции «Чистенькое» под Симферополем. Ремонтные работы закончили поздно вечером, и отправку пассажиров, следующих из Севастополя в Санкт-Петербург, проводили из Симферополя с доставкой на автобусах.

К моменту прибытия пассажиров на симферопольский вокзал появились сообщения о том, что пассажиров не пускают внутрь, а по громкой связи звучат объявления с просьбой временно покинуть территорию. Но через некоторое время вокзал открыли, пассажирские поезда отправились вовремя.

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