Украина атаковала очередной российский НПЗ

Олег Кравцов.  
01.05.2024 12:21
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украина продолжает атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, сегодня был атакован Рязанский НПЗ.

Соответствующие видео появились в рязанских пабликах.

Украина продолжает атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, сегодня был атакован Рязанский НПЗ. Соответствующие...

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Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что регион был атакован дроном, но не стал детализировать, по какому именно объекту наносился удар.

«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка», – написал Малков.

Специализирующийся на происшествиях российский тг-канал Mash утверждает, что ВСУ атаковали Рязанский НПЗ, а в районе «трёх часов ночи туда прилетело несколько БПЛА».

«Очевидцы слышали характерные гулы и взрывы. На объекте случился пожар», – отмечает паблик.

При этом украинские СМИ утверждают, что НПЗ атаковали дроны Главного управления разведки МО Украины.

«Военная цель в Рязани поражена. Есть значительные повреждения, было ярко», – передают СМИ слова источника в ГУР.

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