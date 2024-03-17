Украина атаковала Приднестровье

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Барражирующий боеприпас, запущенный со стороны Одессы, атаковал сегодня вертолет Ми-8МТ на территории одной из воинских частей Тирасполя.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пожар, возникший в результате взрыва, уничтожил вертолет, но жертв нет. Возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, дрон-камикадзе летел со стороны «Клеверного моста».

В Тирасполе были усилены меры безопасности, поскольку в городе проходили массовые гуляния в связи с Масленицей. На зданиях в центре были замечены военные.

Бюро так называемой «реинтеграции» Молдовы выступило с витиеватым заявлением, обеляющим Украину и намекающим, что ПМР «сама себя обстреляла».

«После изучения видеозаписей и обмена информацией мы сообщаем, что данный инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе. Военная техника, представленная на кадрах, не работает уже несколько лет. Власти Кишинева, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион», – говорится в сообщении.

Турецкие СМИ предположили, что атака была организована украинским ГУР с целью перебить в медийном поле негативный эффект от регулярного уничтожения ВС РФ украинских вертолетов с демонстрацией видеоподтверждений.

Согласно еще одной версии Украина отомстила Приднестровью за то, что Тирасполь отказался продавать Киеву 4 вертолета МИ-8, оставшиеся от 14-й армии генерала Лебедя. Взамен ГУР якобы обещал снабжать ПМР продуктами и медикаментами через Одесскую область, но не выполнил условия сделки.

Молдавские СМИ были уверены, что между Киевом и Тирасполем ведутся тайные переговоры. Так, СБУ выписала повестку на допрос для главы министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева, но, по словам главы молдавской полиции Виорела Чернэуцану, за два месяца так и не обратилась к Кишиневу с просьбой об экстрадиции. При этом часть грузов из Украины в Молдову следует через пограничный переход Кучурган—Новосавицкая, находящийся на территории ПМР.

«Если Приднестровье – это Молдова, и если вертолет в Тирасполе был уничтожен украинским дроном, то это нападение украинским дроном на Молдову», – пишет в своем тг-канале молдавский публицист Дмитрий Чубашенко.

«Повышают ставки бриты», – считает политолог Марат Баширов.

Его коллега Александр Носович указывает на то, что единственный случай прямого физического насилия и создания угрозы жизни голосующим на президентских выборах россиянам за пределами РФ имел место в Молдавии, где мужчина бросил «коктейль Молотова» в очередь.

«Почерк явно «от создателей одесского шашлыка из колорадов». Зафиксируем и то, что объектом украинской войны дронов вместе с Донецком и Белгородчиной стала международно признанная территория Молдовы: Киев таки «долбанул по Приднестровью», причём так и не получив на это санкции Майи Санду. Молдавия остаётся точкой напряжения, причём угрозы её безопасности и устойчивости исходят вовсе не от России», – написал Носович.