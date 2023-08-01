Украина атаковала российские корабли при содействии беспилотников НАТО
Сегодня ночью украинские надводные беспилотники предприняли атаку на корабли ВМС России.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает российской Минобороны.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.
В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи», – говорится в сообщении.
Паблик проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, обращает внимание, что это «уже второе за неделю нападение на Черноморский флот примерно в том же районе, что и в прошлый раз при атаке на «Котова».
«В момент нападения дронов восточнее побережья Болгарии — там же, где и были патрульные корабли — действовал американский БЛА MQ-9A Reaper с авиабазы Кымпия-Турзий, который наводил беспилотники, а сейчас в этой зоне функционирует RQ-4D Phoenix.
Кроме того, за 12 часов до этого в районе Змеиного находился португальский БЛА Tekever AR5, который используется украинскими формированиями для сопровождения морских беспилотников. Это свидетельствует о том, что дроны в очередной раз были запущены из устья реки Дунай», – пишет «Рыбарь».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.