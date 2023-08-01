Украина атаковала российские корабли при содействии беспилотников НАТО

Сегодня ночью украинские надводные беспилотники предприняли атаку на корабли ВМС России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает российской Минобороны.

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В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи», – говорится в сообщении.

Паблик проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, обращает внимание, что это «уже второе за неделю нападение на Черноморский флот примерно в том же районе, что и в прошлый раз при атаке на «Котова».

«В момент нападения дронов восточнее побережья Болгарии — там же, где и были патрульные корабли — действовал американский БЛА MQ-9A Reaper с авиабазы Кымпия-Турзий, который наводил беспилотники, а сейчас в этой зоне функционирует RQ-4D Phoenix.

Кроме того, за 12 часов до этого в районе Змеиного находился португальский БЛА Tekever AR5, который используется украинскими формированиями для сопровождения морских беспилотников. Это свидетельствует о том, что дроны в очередной раз были запущены из устья реки Дунай», – пишет «Рыбарь».